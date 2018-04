Togo : Les Togolais favorables au départ de Faure Gnassingbé en 2020 (Sondage Afrobaromètre)

21 Avril 2018

Lomé,Togo, 21 avril (Infosplusgabon) - Selon un sondage du réseau Afrobaromètre réalisé sur un échantillon de 1200 adultes togolais réparti aussi bien par région et par milieu de résidence, 87% des Togolais veulent la limitation du mandat présidentiel et 70% n’acceptent pas la candidature de Faure Gnassingbé en 2020.

Le sondage indique que «7 Togolais sur 10 (70%) pensent qu’étant donné que le Président Faure Gnassingbé a déjà été élu à trois reprises, il ne devrait plus briguer un nouveau mandat en cas d’adoption de la limitation. Le souhait de voir le président renoncer à une nouvelle candidature en cas d’adoption est partagé par la moitié (53%) des partisans du pouvoir (contre 90%) des partisans de l’opposition»

Cependant, note le sondage d’Afrobaromètre, «deux Togolais sur trois (66%) affirment que la révocation d’un président démocratiquement élu doit suivre les procédures inscrites dans la Constitution».

Toujours, souligne le sondage, «la majorité des Togolais (66%) pense que les leaders de l’opposition devraient maintenir la confrontation avec le gouvernement pour obtenir les réformes. 45% des Togolais sont favorables à la démission du Président Faure Gnassingbé mais 41% sont défavorables à cette démission».

En outre, précise Afrobaromètre, «environ 6 Togolais sur 10 (63%) soutiennent l’idée du retour à la Constitution d’octobre 1992 contre seulement 1Togolais sur 10 (11%). Les trois quarts des Togolais (77%) pensent que le gouvernement devrait autoriser les Togolais de la diaspora à voter lors des élections ».

Ce sondage réalisé en novembre 2017 a été présenté, cette semaine, à la presse et focalisé sur des questions suivantes : «Soutien ou non du retour à la Constitution d’octobre 1992. Approbation ou non du droit de vote des Togolais de la diaspora. Procédure à suivre en cas de révocation d’un président démocratiquement élu. Approbation ou non de la démission du président Faure Gnassingbé. Soutien ou non à la limitation à deux du mandat présidentiel. Nouveau mandat si la limitation de mandats présidentiels est adoptée.

Le gouvernement n’a pas encore réagi à ce sondage de même que l’opposition qui prépare des nouvelles manifestations pour des réformes probablement la semaine prochaine.

Ce sondage qualifié de «représentatif au plan national» par Hervé Akinocho, Directeur Exécutif du Centre de recherches et de sondage d’opinion (CROP), un réseau togolais de chercheurs en sciences sociales, partenaire d’Afrobaromètre, clarifie et met de l’eau au moulin de la classe politique en pleine crise sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles, ainsi que de la représentation ou non de l’actuel président de la République qui va achever trois mandats de 5 ans en 2020 contre 2 dans la Constitution de 1992.

