Sénégal : La Casamance trouvera toute sa place dans la Phase 2 du PUDC (Ministre)

21 Avril 2018

Ziguinchor, Sénégal, 21 avril (Infosplusgabon) - La Casamance trouvera toute sa place dans la deuxième phase du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) a déclaré samedi à Ziguinchor, Souleymane Jules Diop, le ministre chargé de la mise en œuvre de ce programme.

Le ministre Diop a tenu ses propos lors d’une rencontre avec les mairies de la région à qui il a expliqué ce que son ministère envisage de faire en Casamance, dans le cadre de la phase 2 de cet ambitieux programme initié par le président Macky Sall pour réduire les déséquilibres dans le monde rural, et notamment les zones les plus reculées et les villes du Sénégal.

‘’Nous avons écouté les maires et nous les avons rassurés, l’enveloppe a doublé entre la première phase du PUDC et la seconde phase ; nous sommes passés de 129 à plus de 300 milliards dans la phase 2. Et pour la phase 2, la Casamance naturellement trouvera toute sa place à travers des postes de santé, des pistes de production, des équipements, l’hydraulique rural qui a déjà débuté d’ailleurs avec ce que l’on appelle le PUDC chinois pour 100 milliards,... Et tout ceci, nous allons le faire en parfaite collaboration avec l’association des maires du Sénégal’’, a-t-il assuré sans toutefois donner un chiffre relatif à l’enveloppe qui sera consacrée à la Casamance dans la seconde phase de ce programme.

Il a souligné que le PUDC 2 est venu pour corriger les imperfections de la première phase lors de laquelle ils n’ont pu mobiliser que 129 milliards, assurant aux maires de la Casamance que toutes leurs requêtes, pour l’essentiel, ont été prises en compte et feront donc l’objet d’un financement.

Souleymane Jules Diop, à l’occasion de cette rencontre, a exprimé tout le satisfecit du gouvernement du président Macky Sall en ce sens que, selon ses dires, les bailleurs de fonds se bousculent aujourd’hui aux portes du PUDC qui n’avait démarré qu’avec une enveloppe de 15 milliards pour le financer.

‘’Au début, nous avons commencé avec 15 milliards, il n’y avait personne, maintenant tout le monde vient, tout le monde veut financer le PUDC ; la Banque islamique de développement 53 milliards, la Banque africaine de développement 104 milliards, le Fonds saoudien 29 milliards, l’Etat du Sénégal lui-même 30 milliards et nous avons fait une requête au Qatar pour 30 milliards. Pour l’essentiel, tout ce qui a été formulé comme requête a trouvé une couverture budgétaire et sera exécuté. Nous voulons aller très vite parce que les besoins sont pressants et c’est ça le sens du PUDC’’, a-t-il confié.

FIN/INFOSPLUSGABON/ATY/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon