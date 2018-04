Appel à une enquête après le tir d'une roquette sur l'aéroport de Maitigua à Tripoli

21 Avril 2018

Tripoli, Libye, April 21 (Infosplusgabon) - L'Autorité de l'aviation civile de Benghazi a appelé le Procureur général à ouvrir une enquête approfondie et sérieuse sur les attaques répétées contre l'aéroport de Maitigua, banlieue-est de Tripoli, après la chute d'une roquette jeudi ayant touché un avion et endommagé la piste et une salle des voyageurs.

Dans un communiqué publié vendredi, l'Autorité a condamné ce qu'elle a considéré comme l'agression par des hors-la loi représentés par des groupes armés contre l'aéroport international de Maitigua, endommageant un avion de la Libyan Airlines et quelques installations aéroportuaires.

L'Autorité a indiqué qu'un tel comportement porte atteinte à la sécurité publique, notant que de telles attaques mettent en danger la sécurité, la vie des voyageurs, les riverains de l'aéroport et risquent de déstabiliser la sécurité et d'attiser la violence.

Les services de l'aviation civile ont demandé que tout soit entrepris pour que les responsables de ce crime soient traduits en justice.

Des hommes armés ont tiré une roquette jeudi matin sur l'aéroport de Maitigua touchant un avion Airbus 320 qui s'apprêtait à décoller. L'obus a heurté la vitre et le toit du terminal de l'aéroport, sans faire de victime, rassure-t-on.

Régulièrement, l'aéroport de Maitigua, le seul en service dans la capitale après la fermeture en 2014 de l'aéroport de Tripoli suite à des affrontements entre groupes armés, est la cible d'accrochages et d'attaques de milices rivales.

