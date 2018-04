Le Togo et l’Angola envisagent l’intensification de leurs échanges commerciaux

20 Avril 2018

Lomé, Togo, 20 avril (Infosplusgabon) - Le Togo et l’Angola ont exprimé leur volonté d’intensifier les échanges commerciaux et économiques entre leurs deux pays, suite à la visite, mercredi et jeudi, dans la capitale togolaise, du ministre angolais des Relations extérieures, Manuel Domingos Augusto, porteur d’un message du président de la République d’Angola à son homologue du Togo, a-t-on appris de sources diplomatiques ce vendredi à Lomé.

Selon le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Intégration africaine du Togo, « les deux chefs de la diplomatie ont appelé à l’intensification des échanges commerciaux et économiques devant aboutir à une croissance partagée bénéfique pour les populations togolaises et angolaises », suite à une rencontre entre les délégations angolaise et togolaise.

Les deux délégations, après un passage en revue des relations entre leurs pays, ont convenu de la « nécessité d’accélérer le processus de création de la Grande Commission mixte de coopération Togo-Angola, ainsi que de la signature prochaine d’un accord d’exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatique et de service des deux Etats ».

Outre ces échanges, Robert Dussey du Togo et Manuel Domingos Augusto de l’Angola, ont notamment discuté d’autres questions bilatérales et internationales, et ont « réaffirmé leur ferme volonté de renforcer le rôle, les capacités, l’efficacité et l’efficience de la CEDEAO et de la CEEAC en vue de juguler le phénomène de la radicalisation et de l’extrémisme violent sur le continent, et souligné la nécessité de faire face à la menace que représentent ces fléaux ».

Le Togo et l’Angola, rappelle-t-on, ont une longue histoire de coopération marquée, malgré tout, par l’hébergement à Lomé pendant plusieurs années du rebelle angolais, Jonas Savimbi, et sa famille dans les années 80 et 90.

FIN/INFOSPLUSGABON/IJK/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon