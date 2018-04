Congo : Vers l’organisation du secteur informel

20 Avril 2018

Brazzaville, Congo, 20 avril (Infosplusgabon) - La ministre congolaise des Petites et moyennes entreprises, de l’Artisanat et du Secteur informel, Yvonne Adélaïde Mougany, a souligné, jeudi à Brazzaville, la nécessité de l’opération d’identification des acteurs qui évoluent dans le secteur informel, en vue d’organiser et de booster ce secteur qui contribue significativement à l’économie du pays.

‘’Le secteur informel qui concourt entre 30 à 40% au Produit intérieur brut (Pib) doit être structuré afin d’encourager et aider les acteurs de ce secteur d’avancer progressivement vers la légalité en vue de bénéficier de certains avantages sociaux et des régimes de retraite‘’, a déclaré Mme Moungany.

Dans sa communication relative à la cartographie des acteurs du secteur informel, elle a révélé qu’une opération d’identification de ses acteurs sera lancée, du 23 avril au 23 mai, par son ministère, en collaboration avec l’Institut national de statistique. La première phase de cette opération se fera à Brazzaville et à Pointe-Noire et se poursuivra par la suite sur l’ensemble du territoire national.

‘’Ce recensement permettra au gouvernement de mettre en place une politique cohérente, adaptée aux besoins de tous les citoyens qui œuvrent dans le secteur informel‘’, a soutenu Yvonne Adélaïde Moungany, ajoutant que cette opération de recensement a, entre autres, objectifs, la maîtrise du secteur informel pour la définition et l'élaboration de programmes pertinents et adaptés, constituer une base de données sur l’économie informelle congolaise et étudier les caractéristiques de quelques sous-groupes spécifiques.

