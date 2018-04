Un atelier de formation des formateurs pour les écrivains anglophones au Nigeria

20 Avril 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 20 avril (Infosplusgabon) - Un atelier de formation des formateurs sur le logiciel Bloom, à l'initiative du Groupe de travail sur les livres et les matériels éducatifs de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique (ADEA), a débuté mardi à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, indique un communiqué.

L'organisation de cet atelier, qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre l'ADEA et l'Alliance mondiale du livre (AML), est la première d'une série de plusieurs sessions de formation à l’intention des écrivains africains s’exprimant en langues nationales, communément appelées "Habiliterles écrivains: ateliers de formation des formateurs sur le logiciel Bloom".

L'atelier sera animé par Paul S. Frank, directeur exécutif de SIL Lead, une organisation confessionnelle des États-Unis à but non lucratif, qui a pour vocation d’aider les organisations locales et communautaires à utiliser leur propre langue pour améliorer la qualité de leur vie.

SIL Lead est le concepteur de Bloom, un logiciel d’édition libre et de source ouverte, qui permet aux communautés de construire leur propre bibliothèque de supports de lecture, de dictionnaires ou de ressources par niveau d’études dans leur propre langue.

M. Frank offrira une formation de première main pour permettre aux auteurs africains de supports de lecture pour les premières années d'études de produire des livres en plus grand nombre et de meilleure qualité dans les langues nationales.

L'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), qui soutient le partenariat entre l'ADEA et l'AML et ses partenaires ont élaboré un ambitieux programme visant à remédier à la pénurie de titres en langues africaines, à améliorer l'efficacité des achats et du financement et à renforcer les systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Une étude de faisabilité, menée en 2015-2016 par Results for Development (R4D) et International Education Partners (IEP) et financée par le ministère britannique du Développement international (DfID), l’Agence norvégienne pour la coopération au développement (Norad) et l’USAID, a montré que les enfants ne disposaient pas de supports de lecture dans les langues maternelles, alors que ceux-ci sont des outils qui facilitent l'acquisition précoce de la lecture.

L'atelier de formation prend fin vendredi et la deuxième formation des formateurs destinée aux écrivains francophones aura lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 21 au 24 mai prochain.

