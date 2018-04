Forum tuniso-libyen sur l'investissement les 17 et 18 avril à Tunis

20 Avril 2018

Tunis, Tunisie, 20 avril (Infosplusgabon) - Le Conseil économique africain a organisé, mardi et mercredi, à Tunis, un forum tuniso-libyen sur l'investissement dont le but est de fournir au marché libyen des produits alimentaires, médicaux et de matériaux de construction nécessaires dans l'immédiat, ont annoncé les organisateurs.

Le forum vise aussi à présenter des opportunités d'investissement en Libye et à renforcer les contacts et la coordination entre les hommes d'affaires libyens et leurs homologues dans les autres pays du monde, ont-ils précisé.

L'un des axes du forum est le cadre légal, financier et logistique et la loi sur l'investissement en Libye, ainsi que les opportunités d'investissement en Libye et les différentes formes de partenariat entre les entreprises tunisiennes et multinationales pour travailler en Libye.

L'industrie alimentaire, le commerce, la santé et la construction et les Travaux publics constituent les principaux secteurs ciblés par le forum, auquel vont prendre part 250 hommes d'affaires tunisiens et 150 de leurs homologues libyens, ainsi que de nombreuses entreprises locales et étrangères.

La Libye a été, avant les événements de 2011, un partenaire africain et arabe de la Tunisie dont les échanges ont dépassé deux milliards de dollars par an, alors que plus de deux millions de Libyens visitaient chaque année la Tunisie, signale-t-on.

Mais les insurrections de 2011 dans les deux pays, connues sous le nom du ''printemps arabe'', ont plongé la Libye dans le chaos sécuritaire et l'anarchie politique grave, touchant directement les intérêts communs des pays de la région.

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Libye ont reculé de plus de 75 pc ces dernières années, à cause du blocage total des activités de plus de 100 entreprises tunisiennes qui évoluaient totalement dans le marché libyen.

