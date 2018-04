Le Bénin dispose d'une loi sur la protection et l'aménagement de la zone littorale

20 Avril 2018

Cotonou, Bénin, 19 avril (Infosplusgabon) - Les députés béninois ont adopté mardi, le projet de loi portant protection et aménagement de la zone littorale, apprend-on ce mercredi de sources parlementaires dans la capitale économique béninoise.

Ce projet de loi adopté à l’unanimité des députés présents et représentés vise à instaurer une gestion durable de l’espace et des ressources naturelles de toute la côte du littoral du Bénin.

Composé de 113 articles et structuré en six livres, le projet de loi relatif à la protection, à l’aménagement et à la mise en valeur de la zone littorale contient des dispositions qui prévoient les mesures de protection et d’hygiène de la zone littorale, notamment les mesures de protection des ressources naturelles liées aux activités agricoles, à la pêche, à la pisciculture, à l’élevage, à la chasse, à l’exploitation des carrières et aux activités touristiques.

La loi clarifie les principes d’aménagement, institue les schémas directeurs d’aménagement et détermine les conditions de construction et d’installation d’équipements, d’ouvrages et d’infrastructures dans la zone littorale et organise la répartition des tâches entre les autorités centrales et les collectivités territoriales.

La répression des infractions, les règles de protection des ressources naturelles de la zone littorale et les sanctions qu’encourent les contrevenants sont également prévues dans le texte.

Regroupant une trentaine de communes, la zone littorale béninoise qui s’étend sur une superficie totale de 8700 km2, connaît une propension de plusieurs activités économiques du fait de sa position géographique.

Cette zone est caractérisée par une forte pression humaine, notamment une urbanisation anarchique, une occupation incontrôlée des domaines publics, une exploitation abusive des ressources naturelles, une pollution des eaux marines côtières et des lagunes.

