Le Togo interdit l’importation et la commercialisation du tilapia

19 Avril 2018

Lomé,Togo, 19 avril (Infosplusgabon) - Le gouvernement togolais interdit « l’importation, la commercialisation, l’exposition ou la distribution gratuite de tilapia, sauvage ou d’élevage, sous toutes ses formes et sur toute l’étendue du territoire national », indique un arrêté interministériel parvenu à la rédaction.

L’arrêté interministériel conjointement signé par les ministres de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Colonel Ouro-Koura Agadazi, et sa collègue du Commerce et de la Promotion du secteur privé, Mme Bernadette Legzim-Balouki, précise que « pendant la durée de l’interdiction, il sera procédé à la saisie et à la destruction de toutes les espèces de tilapia sauvage ou d’élevage et des produits dérivés de tilapia importés, conformément aux dispositions relatives à la police sanitaire des animaux et sans préjudice de poursuites et sanctions prévues par la réglementation ».

L’arrêté interministériel rassure cependant les consommateurs que « le tilapia élevé ou pêché dans les eaux togolaises ne comporte aucun risque et peut être consommé sans crainte ».

Une aubaine pour des éleveurs locaux de tilapias et autres types de poissons dont les produits sont un peu plus chers comparativement à ceux importés, plus financièrement accessibles aux ménages moyens.

Le gouvernement, selon l’arrêté, a pris cette mesure suite à une récente alerte donnée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) faisant état de l’apparition d’un virus mortel affectant le tilapia.

FIN/INFOSPLUSGABON/FDC/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon