Tenue en Côte d'Ivoire d'un atelier de formation sur le modèle TaxSIM de l'OMS sur le tabac

18 Avril 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 18 avril (Infosplusgabon) - Un atelier national de formation de trois jours sur la modélisation fiscale du tabac organisé par la représentation de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), a débuté lundi dans la ville ivoirienne de Grand-Bassam, a-t-on appris de source sanitaire.

L’objectif de l'atelier est d’analyser la politique fiscale du tabac au regard des réformes régionales sur les droits d’accises des produits du tabac.

Il s’agira d’expliquer le système des données sur les prix, les revenus et le marché des produits du tabac en tenant compte des réalités économiques et sociales de la Côte d'Ivoire, de comparer ce système des données sur les prix au modèle de simulation de taxe sur le tabac (TaxSIM) préconisé par l’OMS et de renforcer les capacités des experts fiscalistes et des douaniers à l’utilisation de ce modèle TaxSIM de prévision fiscale, enfin d’élaborer une proposition technique pour les trois prochaines années qui sera soumise aux propositions de lois de finances.

Le modèle TaxSIM peut être utilisé pour décrire le marché et la situation actuels concernant la taxation des cigarettes consommées dans un pays ou une zone soumise à une même loi fiscale, puis pour estimer les effets d’une modification des taxes sur les prix de consommation finale, la consommation annuelle et les recettes fiscales pour l’État.

Selon le Représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire, Dr Jean-Marie Vianny Yaméogo, "l’option la plus puissante et la plus rentable pour endiguer la propagation de la consommation du tabac pour tous les gouvernements consiste simplement à augmenter les prix du tabac en appliquant des taxes sur la consommation".

L'engagement des autorités ivoiriennes dans la lutte contre ce fléau, et suivant les directives de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), se traduit par une série de taxes sur les produits du tabac, comme les droits d’accises.

En 2013, après avoir harmonisé les taxes sur toutes les catégories de tabac de 23 à 35 pour cent, la Côte d’Ivoire a augmenté les droits d’accises à 35 pour cent en 2015 puis à 36 pour cent en 2018.

En plus de cette imposition, les produits du tabac sont également soumis à des taxes spécifiques comme la taxe spéciale sur le tabac pour le développement du sport (5 pour cent) et la taxe de solidarité pour la lutte contre le Sida et le tabagisme (2 pour cent). La sommation de toutes ces taxes fait 43 pour cent de taux d’imposition sur un plafond de 45 pour cent, selon la directive de l’UEMOA

En matière de lutte contre le tabagisme, la Côte d'Ivoire a ratifié, en 2010, la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac (Cclat), puis a adopté en 2012 un décret d'interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun.

Le tabagisme tue plus de 5000 personnes par an en Côte d’Ivoire. La prévalence générale est de l’ordre de 13 pour cent.

Cet atelier sur la modélisation fiscale du tabac en Côte d’Ivoire sera suivi par un second atelier les 19 et 20 avril sur les systèmes de marquage et de traçabilité des produits du tabac.

Ces ateliers sont financés par l’OMS qui a également mobilisé deux experts internationaux venus de son siège à Genève et du bureau régional AFRO pour appuyer la Côte d'Ivoire.

