La firme pharmaceutique Novartis va investir 100 millions de dollars pour la lutte contre le paludisme

18 Avril 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 18 avril (Infosplusgabon) - La firme pharmaceutique Novartis a annoncé un investissement de 100 millions de dollars pour les cinq prochaines années dans le cadre de son engagement à la lutte contre le paludisme.

Cet investissement sera affecté aux progrès de la recherche et au développement.de nouvelles générations de traitements destinés à combattre la résistance émergente à l’artémisinine et à d’autres antipaludiques actuellement utilisés, précise le communiqué transmis à Infosplusgabon.

Novartis mettra également en place une stratégie de prix équitables visant à maximiser l’accès aux patients dans les pays où le paludisme est endémique lorsque ces nouveaux traitements seront disponibles.

Afin de contribuer à atteindre l’objectif de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de réduire la mortalité infantile liée au paludisme d’au moins 90 pour cent d’ici à 2030, Novartis augmentera en outre l’accès aux antipaludiques pédiatriques et mettra en œuvre des programmes de renforcement des systèmes de santé dans quatre pays subsahariens.

"La résistance aux traitements représente la plus grande menace pour les progrès incroyables réalisés dans la lutte contre le paludisme au cours des 20 dernières années. Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre; c’est pourquoi nous nous engageons à faire progresser la recherche et le développement de nouvelles générations de traitements. Nous devons également faire en sorte que notre innovation atteigne ceux qui en ont le plus besoin, même ceux qui se trouvent dans les endroits les plus reculés", a déclaré Vas Narasimhan, président-directeur général de Novartis.

Au Nigeria, en République démocratique du Congo et dans au moins deux autres pays d’Afrique subsaharienne les plus touchés par la mortalité infantile liée au paludisme, Novartis prévoit de collaborer avec des partenaires en vue d’élargir l’accès à sa thérapie combinée à base d’artémisinine (ACT) et de développer des initiatives de prise en charge intégrée des cas dans la communauté (iCCM) qui est une stratégie reconnue pour accroître l’accès aux traitements essentiels et réduire la mortalité infantile liée à des maladies traitables telles que le paludisme, la pneumonie et la diarrhée.

Selon le rapport 2017 sur le paludisme dans le monde , 216 millions de cas de paludisme ont été recensés en 2016, contre 211 millions en 2015.

Le nombre de décès dus au paludisme était de 445 000 en 2016 contre 438 000 en 2015.

90 pour cent des cas de paludisme et plus de 90 pour cent des décès qui en découlent se concentrent en Afrique subsaharienne.

Les enfants de moins de cinq ans sont particulièrement à risque et la maladie tue un enfant toutes les deux minutes.

FIN/INFOSPLUSGABON/FDC/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon