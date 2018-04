La Tunisie remporte le championnat d'Afrique du judo

15 Avril 2018

Tunis, Tunisie, 15 avril (Infosplusgabon) - La Tunisie a remporté le championnat d'Afrique du judo senior (hommes et dames) au troisième jour de la compétition en obtenant cinq médailles en or, quatre en argent et six en bronze.

L'Algérie prend la deuxième place avec quatre médailles en or, trois en argent et neuf en bronze, suivie du Maroc qui a récolté quatre médailles en or, trois en argent et trois en bronze.

La Tunisie a participé à ce championnat avec 18 judokas (neuf hommes et neuf dames). Au total, 176 combattants venus de 26 pays ont pris part aux compétitions qui se sont déroulées à Tunis.

FIN/INFOSPLUSGABON/DSF/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon