Mauritanie : Le président Abdel Aziz à Dhahran pour le 29e sommet arabe

14 Avril 2018

Nouakchott, Mauritanie, 14 avril (Infosplusgabon) - Le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, a quitté Nouakchott, samedi, à destination de Dhahran en Arabie Saoudite en compagnie d’une forte délégation, pour prendre part aux travaux du 29e sommet arabe et à l’exercice militaire conjoint «Bouclier du Golf», a-t-on appris de sources officielles.

Les assises du 29e sommet arabe débutent, dimanche, avec au menu l’examen de plusieurs questions politiques, diplomatiques et sécuritaires, notamment la cause palestinienne et les graves développements dans la ville d’Al Qods, en plus des défis économiques et sociaux de la région.

