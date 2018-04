Mise en place d’un portail permettant de déclarer et de payer les impôts en ligne au Burkina

14 Avril 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 14 avril (Infosplusgabon) - Le ministère burkinabè en charge de l’Economie et des Finances a lancé, jeudi, le portail eSINTAX de télédéclaration et de télépaiement des impôts et taxes, a annoncé, vendredi, ledit ministère dans un communiqué.

Selon le ministère, cette plate-forme va faciliter les interactions avec l’administration fiscale, limiter les déplacements et le temps passé dans les centres des impôts et permettre la simplification par le pré-remplissage des formulaires.

Elle permettra également au Burkina Faso de séduire le monde économique avec des services publics en ligne.

« La plate-forme va contribuer à limiter les interventions humaines dans les opérations d’assiettes, de recouvrement des impôts et de gestion du contentieux fiscal. Cette procédure sur Internet va également permettre une meilleure allocation des ressources qui vont être affectées maintenant à la promotion du civisme fiscal », a déclaré, pour sa part, la ministre en charge de l’Economie, Rosine Coulibaly.

Ces dernières années, le Burkina Faso a entrepris des réformes afin de faciliter la mobilisation des recettes propres, notamment l’opérationnalisation, en février 2017, de la facture normalisée au niveau des contribuables du réel normal d’imposition avec un taux d’utilisation estimée à 69% et la création de nouvelles recettes de service.

Le gouvernement a, en outre, accéléré la modernisation du mode de gestion de certaines recettes de services, notamment des recettes du secteur minier, la délivrance des titres de transport, des passeports, la modernisation de la législation fiscale et la revue des procédures fiscales et douanières et la prise de mesures permettant de limiter les abus en matière de prix des transferts et de renforcer l’action en recouvrement.

A cela s’ajoutent la rationalisation et le suivi des exonérations fiscales et douanières ; le renforcement du contrôle, de la lutte contre la fraude et la corruption ; l’implémentation des outils modernes de travail et l’apurement partiel des restes à recouvrer estimé à 21,5% pour les recouvrements d’assiettes et 5% des redressements liés aux contrôles.

