Les ministres des Finances des pays membres de la Zone franc en réunion à Brazzaville

14 Avril 2018

Brazzaville, Congo, 14 avril (Infosplusgabon) - Une réunion des ministres des Finances des pays membres de la Zone franc s’est ouverte ce vendredi à Brazzaville, la capitale congolaise, pour débattre des perspectives macro-économiques de la Zone, des risques et des opportunités qu'offre la monnaie commune, le franc CFA, a-t-on constaté sur place.

"Depuis bien longtemps, il y a un large consensus pour reconnaître que la coopération monétaire et financière entre nos Unions monétaires et la France présente de réels avantages. A titre d’exemple, nous pouvons rappeler le principe de solidarité qui fonde notre partenariat sans lequel, certains pays n’auraient pas été en mesure de financer leurs balances des paiements dans le contexte actuel de crise", a déclaré le Premier ministre congolais, Clément Mouamba en ouvrant la réunion.

"Cette coopération s’appuie, naturellement, sur un certain nombre d’institutions et de mécanismes dédiés à des objectifs spécifiques, mais complémentaires et interdépendants, dont il nous faudra, à la lumière des débats actuels qui animent nos élites respectives, renforcer la pertinence dans l’intérêt bien compris de nos Etats et de nos peuples qui aspirent tous à un mieux-être bien partagé", a-t-il poursuivi.

Selon le chef de gouvernement congolais, "ce renforcement est impératif, au regard des avantages que procurent les Unions monétaires et économiques".

Les thèmes retenus pour la réunion traduisent une volonté commune de densifier, renforcer et faire converger les économies des pays membres pour mieux s'armer contre les chocs endogènes et exogènes inhérents au cycles économique, a indiqué M. Mouamba, soulignant "la nécessité de mutualiser les efforts dans les réponses qu’il convient d’apporter à un certain nombre de défis à relever, tels que la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et l’indispensable stabilité des systèmes financiers qu’il faut préserver".

Le Premier ministre congolais a évoqué la situation de son pays "partenaire historique de la Communauté de la Zone franc" et des cinq autres pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) qui, selon lui, "traversent une situation économique et financière difficile".

La Zone franc constitue un espace monétaire et financier qui lie la France à quatorze pays africains que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Togo et le Sénégal, pour l'Afrique de l’Afrique de l’Ouest et le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, pour l’Afrique centrale et les Comores, rappelle-t-on.

