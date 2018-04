Des sit-in et des grèves annoncés au Burkina Faso par les travailleurs de l’Action sociale

14 Avril 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 14 avril (Infosplusgabon) - Le Syndicat des travailleurs de l’Action sociale (SYNTAS) a appelé ses militants à observer des sit-in les 18 et 19 avril prochains, suivis d’ un arrêt de travail de 96 heures sur toute l’étendue du territoire pour compter du mardi 24 au vendredi 27 avril 2018, pour exiger du gouvernement du Burkina Faso de meilleures conditions de vie et de travail, a-t-on appris vendredi auprès d’un responsable syndical.

Les travailleurs de l’Action sociale du Burkina Faso réclament l’adoption d’un statut particulier des personnels du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille ; la dotation des services du ministère en équipements et moyens logistiques suffisants pour une meilleure prise en charge de leur public cible ; le rétablissement de l’indemnité spéciale d’accueil ou de permanence supprimée en 2011 et son élargissement à tous les emplois spécifiques du ministère ; l’application des conclusions du comité interministériel chargé d’examiner la question de la reconstitution de la carrière du personnel des ex-garderies populaires, etc.

Pour manifester leur mécontentement, les travailleurs de l’Action sociale prévoient la suspension de la transmission des rapports d’activité ainsi que de la réalisation des enquêtes sociales et l’interruption des sorties de constat des catastrophes.

Pour le Secrétaire général du SYNTAS, Juste Koumara Logobana, à l’issue de l’arrêt de travail de 96 heures, si les préoccupations ne sont pas satisfaites les travailleurs se réserveront le droit d’engager d’autres actions "plus vigoureuses".

