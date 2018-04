Les Commissions électorales en Afrique s'engagent à optimiser les avantages de la technologie

12 Avril 2018

Abuja, Nigeria, 12 avril (Infosplusgabon) - Les Organes de Gestion des Elections (OGE) en Afrique de l'Ouest et australe se sont engagés à tirer parti des innovations technologiques afin d'améliorer la crédibilité des processus électoraux, et de renforcer le caractère sacré et l'intégrité des résultats électoraux.

"Ce faisant, les OGE devraient considérer l'application des innovations technologiques dans le processus électoral comme un facilitateur, plutôt que comme une "solution miracle" pour la tenue d'élections crédibles en adoptant des technologies simples, appropriées, rentables et durables", ont déclaré les participants à la conférence internationale d'Abuja sur l'utilisation de la technologie dans les élections, dans un communiqué en 10 points à la fin de la conférence, mercredi.

Ils ont également recommandé que «le déploiement de ces équipements et applications technologiques soit protégé par la loi, protégé contre les intrusions et accompagné d'une formation appropriée des responsables électoraux et d'une éducation civique et électorale efficace pour susciter la confiance et l'appropriation par toutes les parties prenantes".

Plus de 150 participants ont assisté à la conférence de trois jours organisée conjointement par la Commission électorale nationale indépendante (INEC), le Nigeria et le Réseau des Commissions électorales de la CEDEAO (ECONEC-RESAO) en collaboration avec le Forum des Commissions électorales des pays de développement de l'Afrique australe (ECF/SADC), avec le soutien du Centre européen pour le soutien électoral (ECES).

Les OGE ont reconnu les «nombreux défis associés à l'adoption, au déploiement et l'utilisation des technologies électorales, notamment le déficit d'infrastructures et d'expertises, le coût, le choix et l'efficacité de la technologie, ainsi que les enjeux jumeaux des plateformes de communication et la sécurité des données des élections dans un monde caractérisé par la cyberguerre et l'ingérence électorale grâce à l'utilisation de la technologie à l'échelle mondiale par des acteurs étatiques et non étatiques".

Le communiqué a noté que «soutenir l'utilisation de la technologie dans les élections est une entreprise coûteuse», ajoutant que «cela nécessite la mobilisation de ressources adéquates, ce qui peut parfois dépasser la capacité de l'Etat à assumer sa responsabilité souveraine".

"Par conséquent, le secteur privé, qui a besoin d'un environnement politique et socio-économique stable et pacifique pour fonctionner et prospérer, devrait contribuer à couvrir le coût des élections", a-t-il ajouté.

Les OGE ont également promis leur engagement à renforcer les capacités et la formation des responsables électoraux pour promouvoir l'efficacité, l'efficience et la performance dans l'utilisation des technologies électorales pour la tenue d'élections libres, équitables, crédibles, transparentes et pacifiques et de meilleurs services électoraux pour les populations.

"Des efforts devraient être menés pour créer un institut technique africain pour stimuler la recherche et l'innovation dans la technologie électorale", a indiqué le communiqué, ajoutant que les OGE déploieraient la technologie appropriée pour mettre en commun les ressources électorales, le matériel et les experts pour une utilisation commune à la fois dans les deux régions, sur la base du principe d'assistance mutuelle, de partage de la charge et d'avantages comparatifs.

Les OGE ont également promis d'utiliser la technologie pour accéder à l'information et pour promouvoir la participation politique et la pleine participation des femmes, des jeunes, des personnes handicapées et de tous les autres groupes marginalisés, y compris les personnes déplacées et la diaspora au processus politique.

Ils ont promis de renforcer la collaboration et d'utiliser la Conférence d'Abuja comme un tournant dans un effort collectif visant à approfondir le déploiement de la technologie pour des élections crédibles et la construction de démocraties stables en Afrique.

Dans son allocution de bienvenue à l'ouverture de la conférence internationale de trois jours lundi, le Pr Mahmood Yabubu, président du conseil d'administration de l'ECONEC et président de l'INEC, a souligné que malgré ses nombreux défis, la technologie reste immense.

Wafula Chebukati, présidente de la Commission indépendante des élections et des frontières du Kenya, s'est prononcée sur l'expérience électorale récente des son pays, en particulier sur l'utilisation de la technologie, soulignant que «la technologie électorale est aussi bonne que les précédentes».

