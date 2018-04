Le président mauritanien envoie un message de condoléances à son homologue algérien

12 Avril 2018

Nouakchott, Mauritanie, 12 avril (Infosplusgabon) - Le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, a adressé mercredi un message de condoléances à son homologue algérien, Abdel Aziz Bouteflika, suite au crash d’un avion de l’armée avec un bilan de plus de 250 morts.

Dans son message, le chef de l’Etat mauritanien écrit : "nous avons appris avec une profonde consternation et tristesse, la nouvelle du crash d’un avion de transport de l’armée populaire algérienne, qui a fait de nombreuses victimes. En cette douloureuse occasion, nous adressons à votre excellence et au peuple algérien frère, nos sincères condoléances et notre profonde compassion, implorant Allah le Tout -Puissant d’accueillir les victimes de cette tragédie dans son saint paradis et de les couvrir de sa miséricorde".

FIN/INFOSPLUSGABON/AGH/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon