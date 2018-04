Rapatriement de 169 migrants clandestins nigériens de la Libye

12 Avril 2018

Tripoli, Libye, 12 avril (Infosplusgabon) - L'Organisation internationale pour la migration (OIM) a annoncé le rapatriement volontaire de 169 migrants de la Libye, dans le cadre d'un programme initié par l'organisation onusienne, en collaboration avec les autorités libyennes.

"169 migrants, dont 14 enfants, ont pu retourner dans leur pays natal, le Niger, grâce au programme de rapatriement volontaire et de réintégration de l'OIM", a déclaré l'organisation dans un post sur sa page Facebook.

Plus tôt, l'organisation a documenté la présence de plus de 432.000 migrants en Libye, la plupart à Tripoli, Misrata et Mergueb, alors que le nombre total de migrants en Libye est estimé entre 700.000 et 1 million.

Pays à la fois d’accueil et de transit des migrants, la Libye fait face, depuis ces dernières années, à une vague de migrants clandestins sur leur route vers l’Europe. Cette situation est favorisée par le chaos sécuritaire dans le pays qui a donné lieu à des excès commis par des trafiquants et des passeurs.

Outre le programme de retour volontaire établi par l’Organisation internationale pour la migration (OIM), en collaboration avec les autorités libyennes, plusieurs pays africains comme le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et la République Démocratique du Congo, ont procédé au rapatriement de leurs ressortissants.

