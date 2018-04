Médias : la vente des journaux a chuté de 17 % en 2017 en Côte d’Ivoire

11 Avril 2018

LIBREVILLE, 11 avril (Infosplusgabon) - Le président du Conseil national de la presse (CNP), Raphaël Lakpé, a annoncé, lundi, une chute de 17% de la vente des journaux en Côte d’Ivoire, lors de la remise du rapport annuel d’activités de son institution au président de la République, Alassane Ouattara. Le marché de la presse a enregistré 32,4 millions exemplaires livrés pour 9,4 millions d’exemplaires vendus, soit un taux de vente annuel de 28,9%, à hauteur de trois milliards de FCFA, indique ce rapport, selon M. Lapké. Comparativement aux statistiques de l’année 2016, qui enregistraient une vente de 11,3 millions d’exemplaires vendus pour un chiffre de ventes de 3,7 milliards FCFA, les ventes de 2017 sont en baisse, avec un taux de croissance négatif de (- 17,47%).

Du respect de l’éthique et la déontologie

L’Observatoire de la liberté de la presse, de l’éthique et la déontologie (OLPED), à l’examen attentif des Unes de l’ensemble de la presse nationale des mois de janvier, février et de la première semaine du mois de mars 2018, constate la persistance des fautes professionnelles telles que définies par le Code d’éthique et de déontologie du journaliste en Côte d’Ivoire et la Grille d’écoute et de lecture qui en est la déclinaison en 19 points, que nous rappelons ici :

– Irrévérence ;

– Injure ;

– Incitation à la révolte ;

– Incitation à la violence ;

– Incitation au crime ;

– Incitation au tribalisme ;

– Incitation à la xénophobie ;

– Incitation au fanatisme religieux ;

– Déséquilibre dans le traitement de l’information ;

– Non-respect de l’esprit de confraternité ;

– Incitation à la débauche ;

– Atteinte aux bonnes mœurs ;

– Apologie de la guerre ;

– Incitation à l’insurrection armée ;

– Atteinte à la liberté de la presse ;

– Manipulation de l’information ;

– Chantage ;

– Racket ;

– Plagiat.

L’OLPED, tribunal des pairs, invite une fois de plus à une plus grande responsabilité et à un professionnalisme sans faille des journalistes et des acteurs de la presse.

Les prochains communiqués de l’OLPED donneront plus de détails sur les manquements à l’éthique et la déontologie.

Des atteintes à la liberté de la presse

La photographe reporter Olga Ottro, du journal Le Nouveau Réveil, a été victime de violences policières dans l’affaire « Un député gifle une policière » qu’elle couvrait pour son journal, le 29 janvier 2018.

Chris Paterne Assémian, de Sikka TV, a été agressé à Bloléquin (région du Cavally), au cours d’un reportage sur l’autonomisation des femmes, activité initiée par une Organisation non gouvernementale, le 17 février

2018. Il a été pris à partie par une foule armée de machettes, gourdins et cailloux qui lui a arraché sa carte nationale d’identité et sa carte de presse Chris Paterne Assémian, qui était dans l’exercice de son métier, a dû son salut au secours que lui a porté un jeune résident de Bloléquin.

Au cours de cet incident, il y a eu deux morts, un gendarme et un civil.

Diomandé Karamoko d’Allo Police a été bastonné le 26 février 2018 par une foule à Williamsville (Abidjan) au moment où il recueillait des informations sur l’affaire Traoré Cheick Aboubacar dit ‘’Bouba’’ enlevé, et assassiné au mois de février. Il s’en est sorti avec des blessures à l’arcade sourcilière et au cou. Ses habits ont été déchirés, et son portable arraché.

FIN/INFOSPLUSGABON/AGH/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon