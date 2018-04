Ouverture d'une enquête sur la mort de quatorze présumés djihadistes abattus par l'armée malienne

10 Avril 2018

Bamako, Mali, 10 avril (Infosplusgabon) - Un procureur militaire a été saisi pour diligenter une enquête sur la mort de quatorze présumés terroristes abattus par l'armée malienne dans la localité de Dioura, dans la région de Mopti, au centre du Mali, a annoncé lundi dans un communiqué le ministère malien de la Défense et des Anciens Combattants.

Ces quatorze présumés terroristes avaient été arrêtés mercredi dernier en possession d’armes de guerre et détenus dans un camp militaire à Dioura et auraient été abattus jeudi par l'armée malienne au cours d'une tentative d'évasion.

Le ministère de la Défense et des Anciens Combattants, qui fait part de sa vive préoccupation, indique que le procureur militaire devra diligenter les enquêtes appropriées de manière à faire toute la lumière sur cet incident et à traduire leurs éventuels auteurs en Justice.

Il engage également les forces armées maliennes à poursuivre leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens avec professionnalisme et dans le strict respect des Droits de l’Homme et du Droit international humanitaire.

