L'assistance électorale de la Cedeao améliore les scrutins avec intégrité en Afrique de l'Ouest

10 Avril 2018

Abuja, Nigeria, 10 avril (Infosplusgabon) - Un livre sur "Une décennie d'assistance électorale de la Cedeao en Afrique de l'Ouest" a été dévoilé à Abuja avec un responsable de l'Agence allemande de développement, GIZ, qui a financé la publication saluant l'assistance électorale de la Cedeao pour avoir ajouté de la valeur aux élections dans la région.

«Grâce à l'assistance électorale de la Cedeao, les élections, dans un passé récent dans la région, ont connu une nette amélioration et le gouvernement allemand, par le biais de GIZ, continuera à soutenir cette initiative louable», a déclaré Ludwig Kirchner, chef du programme d'appui à la Cedeao.

Il a pris la parole lors de la présentation du livre publié par le Département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la Cedeao à la Conférence internationale d'Abuja sur les opportunités et les défis de l'utilisation de la technologie dans les élections.

Le directeur des affaires politiques de la Cedeao, Dr Remi Ajibewa, a décrit les différentes formes d'assistance électorale fournies aux Etats membres, notamment le soutien financier et logistique, l'observation, la sécurité, l'évaluation des besoins, les missions d'enquête et de suivi, la médiation et la diplomatie préventive.

Rédigé par Paul Ejime, spécialiste international des médias et des communications, ce travail constitue un riche matériel sur les initiatives louables de la Cedeao pour consolider la démocratie en promouvant des élections crédibles et en utilisant l'assistance électorale comme outil de prévention des conflits.

Il retrace la genèse de l'Assistance électorale de la Cedeao, commencée il y a une vingtaine d'années, les progrès accomplis jusqu'à présent, les défis, les leçons apprises et la voie à suivre.

La publication a également documenté l'engagement des dirigeants régionaux en faveur de la démocratie et de la bonne gouvernance, qui conduit des initiatives telles que l'assistance électorale, l'engagement de la société civile et diverses interviews, notamment avec le Professeur Attahiru Jega, ancien président de la Commission électorale indépendante du Nigeria, Dr Kwaduo Afari-Gyan, ancien président de la Commission électorale du Ghana, et M. Mohamed Ibn Chambas, ancien secrétaire exécutif et président de la Commission de la Cedeao, qui dirige aujourd'hui le Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (Unowas).

M. Halima Ahmed, ancien Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, a écrit l'avant-propos avec le Professeur Mahmood Yakubu, Président de l'Inec et Président du Conseil d'administration du Réseau des commissions électorales de la Cedeao (Econec). Il est devenu maintenant célèbre avec sa fameuse citation: « Il est préférable et plus rentable de déployer l'Econec en temps de paix que de déployer l'Ecomog» (la force militaire régionale) après des élections ratées.

Le livre contient également des vues de Francis Oke, chef de la Division de l'Assistance Electorale de la Cedeao, Chukwuemeka Eze, directeur Exécutif du Réseau Ouest-africain pour la Construction de la Paix (Wanep), des experts électoraux, des observateurs et des Chefs des Organismes de Gestion des Elections dans la région sur les questions électorales telles que l'inclusivité politique, le genre, les jeunes et les personnes handicapées, le rôle des médias, y compris les performances des médias sociaux pendant les élections et les défis du déploiement de la technologie dans le processus électoral.

La publication documente également les contributions des partenaires de développement tels que la GIZ, l'Ue, l'Agence danoise pour le développement international (Danida), le Pnud, les gouvernements britannique et norvégien, l'Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (Eisa), le Centre Kofi Annan (Kaiptc), et l'Open Society Initiative pour l'Afrique de l'Ouest (Osiwa), qui apporte un soutien financier à Econec depuis sa création en 2008.

