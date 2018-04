Forum économique africain les 24 et 25 avril à Tunis

10 Avril 2018

Tunis, Tunisie, 10 avril (Infosplusgabon) - Au total, 800 experts, hommes d'affaires et représentants des secteurs public et privé africains dont 200 personnalités de haut rang, venus 38 pays africains, prendront part, les 24 et 25 avril à Tunis, au Forum économique africain dont les préparatifs ont fait l'objet mardi d'une conférence de presse dans la capitale tunisienne.

Le forum, parrainé par le ministère tunisien du Commerce, en collaboration avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et l'Agence allemande de coopération technique, se penchera sur cinq secteurs économiques que sont la construction et les Travaux publics, les Technologies de l'information et de la communication, l'Enseignement supérieur, l'agriculture, l'industrie alimentaire et la Santé.

Le forum sera l'occasion d'échanges d'expériences et les opportunités d'investissement en Tunisie et en Afrique avec l'élargissement du dialogue entre les secteurs public et privé africains.

Le Haut Conseil tunisien pour l'exportation vers les pays africains a, lors de sa dernière session, pris des mesures dont le renforcement du réseau de la représentation commerciale en Afrique au sud du Sahara et la création d'une ligne maritime directe en direction des marchés de l'Afrique de l'Ouest comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Bénin, signale-t-on.

