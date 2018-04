Mise en place d'un bureau du Conseil national des professionnels du diamant au Mali

10 Avril 2018

Bamako, Mali, 10 avril (Infosplusgabon) - Le Conseil national des professionnels du diamant au Mali (CNPDM) a procédé lundi, à Bamako, à la mise en place de son bureau au Conseil national du patronat du Mali, en présence du ministre malien des Mines et du Pétrole, Tiémoko Sangaré, a-t-on appris de source officielle.

Selon le président du bureau provisoire du CNPDM, Mamadou Kéita, son organisation a pour objet de contribuer à la promotion de la recherche, de l’exploitation et de la commercialisation des diamants bruts au Mali, de contribuer à la promotion et à la formation de tous les acteurs du secteur diamantifère au Mali.

Il vise également à veiller au respect des pratiques et de l’éthique inhérente à la commercialisation et à l’exportation des diamants suivant le Processus de Kimberley, de développer et promouvoir toute activité liée à la recherche, à l’exportation et à la commercialisation du diamant, entre autres.

Le ministre malien en charge des Mines a ajouté que la promotion des substances minérales précieuses notamment celle du diamant, dont le Mali possède un potentiel avec des cas de trouvailles exceptionnelles, a permis d’attirer l’attention de la Communauté internationale sur l’existence de ce potentiel.

« C’est en suivant cette option que le ministère chargé des Mines a décidé de mettre un accent particulier sur le diamant pour lequel, un potentiel a été prouvé à travers les travaux menés par la Société nationale pour la recherche minière (SONAREM) devenue aujourd'hui Direction nationale de la Géologie et des Mines (DNGM) », a-t-il expliqué, rappelant que ces différentes investigations ont mis en évidence un potentiel appréciable en diamant avec 583.598 carats dans les gisements primaires et 1.775.733 carats dans les gisements alluvionnaires.

« Nous sommes en mesure d’affirmer que les districts miniers de Kénieba (sud-ouest), de Kangaba et de Yanfolila (sud) renferment du diamant alors que les zones de Sikasso et de Taoudéni possèdent des potentialités dont le développement nécessite la mise en place de projets très ambitieux pour la réalisation de travaux géologiques et miniers plus poussés en vue de confirmer ce potentiel et le transformer en gisements commercialement exploitables, pour le bonheur et le bien-être des populations du Mali », a assuré M. Sangaré.

« Pour assurer notre conformité avec le système de certification du Processus de Kimberley et dans la perspective de la mise en œuvre prochaine dudit processus au Mali, le ministère des Mines et du Pétrole a, dès les premiers jours, encouragé sa mise en place au Mali et la formalisation des autres piliers du processus que sont les industries et la Société civile», a conclu M. Sangaré qui a, par ailleurs, salué l’initiative de la mise en place du Conseil national des professionnels du diamant au Mali, le troisième pilier du Processus de Kimberley.

