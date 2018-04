Human Rights Watch (HRW) exhorte le Mali à enquêter sur les morts et la torture suite aux arrestations de l'armée

10 Avril 2018

Bamako, Mali, 10 avril (Infosplusgabon) - Human Rights Watch (HRW) a demandé au gouvernement du Mali lundi, de mener de toute urgence des enquêtes crédibles sur les abus commis contre des suspects détenus par son armée lors d'une opération militaire majeure contre des groupes islamistes armés.

Le Haut commandement de l'armée devrait suspendre les officiers impliqués dans les abus en attendant les enquêtes et veiller à ce que tous les détenus soient traités humainement et rapidement remis aux gendarmes, a indiqué le responsable des droits de l'homme, dans un communiqué.

Il a ajouté que les enquêtes devraient inclure les morts en détention de 27 hommes et la torture sévère de deux autres en février, mars et avril 2018 lors de l'opération Dambe, une offensive majeure qui a débuté début 2018 dans la région de Mopti, au centre du Mali. L'armée a déclaré qu'elle enquêtait sur deux des cas signalés.

A la lumière de l'incapacité de l'armée à interpeller les soldats impliqués dans des exactions passées, une enquête indépendante du ministère de la Justice sur la vague actuelle d'abus est cruciale, a déclaré Human Rights Watch.

"De multiples récits d'arrestations massives suivies de la découverte de fosses communes indiquent que l'armée est en pleine débandade dans le centre du Mali", a déclaré Corinne Dufka, directrice associée de l'Afrique à Human Rights Watch. "Une action gouvernementale prompte est nécessaire pour arrêter les abus et traduire les responsables en justice".

Human Rights Watch a déclaré avoir interrogé 14 hommes le 5 avril, qui avaient été arrêtés dans la région de Mopti lors d'opérations militaires les 8 et 12 mars. Cinq des détenus ont affirmé avoir été maltraités pendant leur détention par l'armée, dont deux gravement. De nombreuses entailles profondes et des cicatrices couvrant le dos, l'abdomen et les jambes étaient clairement visibles lors des entrevues, dont l'une se déroulait dans une clinique où le détenu le plus grièvement blessé recevait toujours des soins médicaux.

Le communiqué indique que les ministères de la Défense et de la Justice devraient également donner suite aux promesses d'enquêter sur deux fosses communes dans les villes de Sokolo et Dogo, qui contiennent les restes de 13 hommes qui auraient été exécutés quelques jours après leur arrestation.

Dans un communiqué de presse publié en septembre 2017, Human Rights Watch a documenté l'existence de trois autres fosses communes - dans les villages de Yirima, Issèye et Mougnoukana - qui, selon les témoins, contiennent les restes d'au moins 14 hommes tués après leur arrestation par le services de sécurité entre fin décembre 2016 et mai 2017. En octobre, le ministère de la Défense s'est engagé à enquêter sur ces allégations.

"La liste des incidents graves, qui se développent rapidement dans la région de Mopti, suggère que l'armée a de sérieux problèmes de commandement et de contrôle qui doivent être résolus d'urgence", a déclaré M. Dufka. "C'est une raison de plus pour une enquête indépendante crédible par les autorités civiles".

