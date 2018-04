Rafle kényane sur les podiums du Marathon de Paris

10 Avril 2018

Paris, France, 10 avril (Infosplusgabon) - Un duo d’athlètes kényans, Paul Lonyangata et sa compatriote Betsy Saina, a trusté les premières places des podiums Hommes et Dames de la 42ème édition du Schenider Electric Marathon de Paris qui s’est couru dimanche dans les rues de la capitale française.

Paul Lonyangata, qui avait franchi la ligne d'arrivée en 2h06'25", a réitéré son exploit de l’année dernière sur le même parcours (2h06'10") conservant ainsi son titre de champion.

Deux autres Kényans, Mathew Kisorio et Ernest Ngeno, viennent respectivement en deuxième et troisième positions avec un temps de 2h06'36" et 2h06'41".

Chez les Femmes, la Kényane Betsy Saina est arrivée en tête en 2h22'56", suivie de sa compatriote Ruth Chepngetich avec 2h22'59" et de l'Ethiopienne Gulume Chala avec un temps de 2h23'06".

L’édition 2018 Schenider Electric Marathon de Paris a réuni 55 000 coureurs sur la distance mythique de 42,195 kilomètres.

FIN/INFOSPLUSGABON/AGH/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon