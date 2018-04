Afreximbank et Russian Export Center organisent des roadshows dans le transport aérien

10 Avril 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 10 avril (Infosplusgabon) - La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) et le Russian Export Center (REC) ont débuté à Nairobi, au Kenya, une série de roadshows dans le cadre d’un nouveau partenariat pour mieux faire connaître les avions et hélicoptères russes en Afrique, a annoncé lundi, un communiqué.

Les roadshows, qui se dérouleront du 8 au 15 avril, proposeront des présentations, exposeront une gamme d’avions MC21, le Sukhoi Superjet, le Sukhoi Business Jet et des hélicoptères russes à la pointe de la technologie, avec des démonstrations et des expériences de vol.

Le premier a lieu à Nairobi et les suivants auront lieu à Kampala, en Ouganda, Lagos, Abuja, au Nigeria et Bamako, au Mali.

Les roadshows s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés par Afreximbank pour améliorer les infrastructures de transport aérien en Afrique, compte tenu du fait que les infrastructures routières et ferroviaires du continent connaissent des limitations importantes et que le secteur aérien est considéré comme essentiel pour la réalisation des objectifs du continent en matière de commerce, de croissance et de développement.

On estime qu’une réduction de 10 pour cent du coût des transports accroîtrait le commerce de 25 pour cent.

"Notre partenariat avec le Russian Export Centre offre aux acteurs-clé de l’industrie de l’aviation africaine de formidables opportunités. L’âge moyen de la flotte des compagnies aériennes africaines – 17 ans – est le plus élevé du monde. En présentant des appareils à la pointe de la technologie, moins consommateurs de carburant et les nouveaux hélicoptères, ainsi que notre expertise dans le domaine du financement des aéronefs, nous pouvons favoriser la modernisation de l’industrie aérienne africaine. Cette modernisation est essentielle pour stimuler les économies et de nombreux secteurs industriels. Nous serons ravis de discuter de leurs plans de développement avec les autorités et l’industrie de l’aviation et de savoir là où elles ont besoin de financements et d’assistance technique », a souligné le directeur international des relations client à Afreximbank, René Awambeng.

La directrice générale du Développement international du REC, Anna Belyaeva, a relevé que les gouvernements africains sont généralement conscients de la nécessité de développer leurs infrastructures aériennes et que ce sera l’occasion de discuter des moyens d’aider les compagnies aériennes nationales et internationales à relever les défis qui se présentent et saisir les opportunités.

"Nous avons des experts, des fabricants d’aéronefs ainsi que des spécialistes du financement du commerce au roadshow et nous pourrons conseiller sur tous les aspects de l’aviation. Le REC propose un large éventail d’outils d’appui aux exportateurs russes et a déjà accompagné avec succès l’exportation d’avions et d’hélicoptères civils. Nous estimons qu’il existe un immense potentiel pour les produits de l’industrie aérienne russe en Afrique et nous sommes prêts à travailler avec les exportateurs russes et Afreximbank sur ce marché", a ajouté Mme Belyaeva.

Des représentants du secteur de l’aviation commerciale d’Afrique seront présents aux roadshows, ainsi que des responsables des ministères du Tourisme, des autorités de l’aviation civile, des sociétés de leasing d’avions et bien d’autres.

Le format des rencontres en face à face est destiné à stimuler la coopération et la participation stratégique.

Quatorze délégués – des représentants du REC, des dirigeants d’entreprises russes et des membres d'Afreximbank – participent aux roadshows.

FIN/INFOSPLUSGABON/AGH/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon