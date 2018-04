L'aéroport de Benghazi fermé jusqu'à nouvel ordre à partir du mardi 10 avril

10 Avril 2018

Tripoli, Libye, 10 avril (Infosplusgabon) - L'aéroport international de Benina à Benghazi, à l'est de la Libye, sera fermé et l'activité aéroportuaire suspendue dans tous les départements et bureaux à partir du mardi 10 avril, jusqu'à nouvel ordre, a annoncé la direction, expliquant cette mesure par la désorganisation et l'interférence des services de sécurité dans le travail des agents aéroportuaires.

"Les organes sécuritaires et militaires interfèrent dans les services de l'aéroport", a dénoncé lundi un communiqué de la direction de l'aéroport qui a également déploré "la propagation du chaos de façon remarquable et un manque d'harmonie et de coopération des services de sécurité, le non-respect de l'intérêt collectif et des instructions de la direction de l'aéroport".

Le communiqué souligne "l'incapacité des autorités responsables dans l'Etat, au plus haut niveau, de prendre des mesures contre les contrevenants aux lois et l'intérêt public, malgré les correspondances continues et multiples adressées aux autorités responsables".

Parmi les griefs de la direction de l'aéroport figurent l'interférence des spécialités entre les organes de sécurité, l'existence de nombreux problèmes entre les services de sécurité et militaires à l'intérieur des installations aéroportuaires, le chaos remarquable qui règne, l'absence de coordination entre les services de sécurité et l'absence de coopération tout comme le non-respect des instructions de la direction de l'aéroport.

Début novembre dernier, le directeur du Bureau des affaires administratives et financières de l'aéroport international de Benina, Oussama Ben Mansour, avait averti que l'aéroport était menacé de fermeture en cas de non-respect des instructions répétées de l'administration de l'aéroport.

Fermé en 2014, après le déclenchement de l'opération militaire "al-Karama (Dignité), lancée par le maréchal Khalifa Haftar pour chasser les groupes islamistes, l'aéroport de Benghazi a été rouvert récemment à la navigation aérienne, mais rencontre toujours des problèmes liés à l'insécurité et aux ingérences des services de sécurité qui débordent sur les compétences de l'administration de l'installation aéroportuaire.

FIN/INFOSPLUSGABON/AGH/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon