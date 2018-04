L'ancien Premier ministre Moussa Mara candidat à la prochaine élection présidentielle au Mali

10 Avril 2018

Bamako, Mali, 10 avril (Infosplusgabon) - L'ancien Premier ministre malien, Moussa Mara, 43 ans, a annoncé dimanche sa candidature à l'élection présidentielle du 29 avril prochain au Mali.

"En ce jour du 8 avril 2018, je déclare ma candidature à l’élection présidentielle de 2018 et m’engage à déployer toute mon énergie pour restaurer la confiance entre nous, indispensable au rassemblement et à l’unité nationale. Le Mali a besoin de nous tous", a notamment déclaré M. Mara, président du parti Yelema, qui veut dire "changement" en langue nationale bamanankan.

En tant que candidat, "je serais le leader sur des sujets qui me sont chers et pour lesquels, j’ai, toute ma vie, livré un combat acharné. Ce sont des convictions que j'ai fermement défendues en tant qu'acteur du secteur privé, membre de la Société civile, maire de la Commune IV de Bamako, ministre de l’Urbanisme et de la Politique de la ville, Premier ministre et en tant que simple Malien soucieux de son avenir", a-t-il ajouté.

Selon lui, le renouvellement et le rajeunissement du leadership s'imposent maintenant au Mali où quatre Maliens sur cinq n’ont pas 30 ans avec un âge moyen de 16 ans et demi.

"Nous ne pouvons plus nous permettre d’avoir un leadership qui recycle les mêmes recettes depuis des décades, sans succès. Notre pays a un besoin ardent d’idées novatrices, pragmatiques et concrètes portées par des responsables neufs et à même de répondre aux aspirations de chaque citoyen", a soutenu Moussa Mara.

Il a promis, au cours des semaines à venir, de partager son projet de société qui étayera davantage les détails des différents axes autour desquels, il compte "transformer le Mali d’aujourd’hui, fraction par fraction, village par village, ville par ville, région par région, à l’intérieur, mais également au bénéfice de la diaspora".

Appelé dans le premier gouvernement du président malien, Ibrahim Boubacar Keita, en 2013, Moussa Mara a occupé le poste de ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville, puis celui de Premier ministre après la démission de Oumar Tatam Ly.

Il va quitter ce poste peu de temps après sa visite tumultueuse (mai 2014) dans la région de Kidal (extrême-nord), au cours de laquelle, les groupes armés indépendantistes ont tué plusieurs administrateurs civils et des miliaires et policiers qui l'accompagnaient.

En septembre dernier, lors d'un congrès de son parti, il a quitté la mouvance présidentielle, la jugeant incapable de trouver des solutions aux nombreux problèmes auxquels le pays est confronté, notamment l'insécurité et la corruption.

