L'Election d'un nouveau président du Haut Conseil d'Etat redonne l'espoir de l'ancrage de l'alternance pacifique au pouvoir

10 Avril 2018

Tripoli, Libye, 10 avril (Infosplusgabon) - Les Libyens ont été unanimes à saluer l'alternance pacifique qui a eu lieu dimanche à la tête du Haut Conseil d'Etat, organe consultatif issu de l'Accord politique libyen, avec l'élection d'un nouveau président.

Les Libyens y voient un espoir d'ancrer cette tradition de changement au niveau des postes de l'Etat conformément aux principes de la démocratie et de l'Etat de droit et des institutions auxquels ils aspirent.

Khaled Al-Machri, membre du parti pour la Justice et la Construction (PJC), bras politique des Frères musulmans en Libye, a été élu nouveau président du Haut Conseil d'Etat avec 64 voix, battant le président sortant, Abdelrahman Al-Sweihli, qui a obtenu 45 voix sur un total de 121 membres présents.

Il aura fallu un deuxième tour pour départager les 5 candidats à l'élection au poste de président du Haut Conseil d'Etat qui s'est déroulée sans accroc et dans le calme et la discipline, selon des sources auprès de cette instance.

Cette élection et l'acceptation par toutes les parties des résultats ont insufflé un nouvel élan au processus politique en Libye dans l'impasse depuis plusieurs années en dépit des différentes tentatives pour résoudre la crise dont la dernière a été le plan d'action de l'Envoyé des Nations Unies en Libye, Ghassan Salamé.

Ainsi, plusieurs personnes ont vu dans cette alternance à la tête du haut Conseil d'Etat une opportunité de résoudre la crise politique libyenne qui a buté sur des divergences entre cette instance consultative et le Parlement libyen à propos des amendements de l'Accord politique sous l'égide de l'émissaire onusien.

Pour un universitaire, Abdelmajid Fitouri, "cette élection, bien qu'elle soit limitée à une institution et que son impact soit réduit, démontre qu'on peut établir une véritable démocratie en Libye si on accepte d'en respecter les règles", précisant que "le Parlement devrait faire la même chose en renouvelant le bureau de manière à promouvoir l'alternance et donner les chances de parvenir à un accord sur le règlement de la crise".

Les réactions de la classe politique à cette élection sont caractérisées par une grande tendance à saluer ce changement, tout en nuançant ses répercussions sur la scène politique dans le pays.

Réagissant à cette élection, le porte-parole du président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Mohamed Al-Selak, s'est félicité de la transition démocratique qui a eu lieu dimanche ; il leur a souhaité tout le succès, appelant à intensifier les efforts pour sortir de l'impasse politique et l'ouverture à toutes les parties afin de contribuer efficacement à la réalisation de progrès tangibles dans le processus politique.

M. Al-Selak a également expliqué que le président du Conseil présidentiel a remercié l'ancienne présidence pour ses efforts au cours de la période écoulée axés sur la consolidation du principe de l'alternance pacifique au pouvoir.

Le président du comité d'amendement de l'Accord politique du Haut Conseil d'Etat, Moussa Faraj, a, pour sa part, estimé que le changement du Bureau de la présidence du Conseil est de nature à "donner l'occasion de travailler avec un nouvel esprit et d'aller vers une plus grande coopération avec toutes les parties".

M. Faraj a indiqué dans une déclaration télévisée, que les membres du Bureau de la présidence qui ont été élus dimanche, "sont épargnés par la critique formulée par les médias à plusieurs reprises contre tous les politiciens et toutes les figures qui travaillent dans le domaine public en Libye".

Il a souligné que les nouveaux membres du Bureau de la présidence du Haut Conseil ont "l'occasion de profiter de l'expérience acquise et aller de l'avant d'une manière décisive", assurant que "la chose la plus importante est d'établir le principe d'une alternance pacifique au pouvoir".

Abondant dans le même sens, le président du comité de dialogue politique de la Chambre des représentants (Parlement), Abdelsalam Nassia, a considéré l'élection de nouveaux membres de l'organe de la présidence du Haut Conseil de l'Etat à Tripoli, qui a eu lieu dimanche, "comme une alternance pacifique au pouvoir au sein de l'institution politique libyenne et une étape importante dans le cheminement vers la consolidation de la démocratie, de la construction et de l'Etat de droit".

M. Nassia a écrit dans un post sur sa page Facebook : "Ce n'est pas important qui a perdu le vote, ni qui a gagné, mais la chose la plus importante est de vaincre l'idée de la personnification des institutions", ajoutant que "le transfert pacifique redonne la confiance aux Libyens et confirme que la solution consiste dans la présence d'institutions fortes au sein desquelles il y a une alternance au pouvoir, ce qui aide à la prise des décisions difficiles et importantes contribuant à la construction de l'Etat".

Le député a conclu son post en se demandant : "Sommes-nous en train de voir plus d'alternance au pouvoir dans les autres institutions politiques en place maintenant ? La Chambre des représentants, le Conseil présidentiel, les partis politiques et autres, ou si le Haut Conseil d'Etat sera l'exception ? ".

Pour Fathi Bachagha, membre de la Chambre des représentants dans la ville de Misrata qui a boycotte les travaux du Parlement, les élections organisées par le Haut Conseil d'Etat dimanche, ont incarné le sens de la "transparence, de la démocratie et de l'alternance pacifique dont la base est le triomphe de l'avis de la majorité".

Le député a fait allusion au Parlement accusé d'être aux mains d'une minorité des habitants de la région de l'Est qui paralyse son action au profit d'une frange particulière faisant sombrer le pays dans une de ses plus grandes crises politiques.

Le Parlement a toujours refusé d'accorder la confiance au gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale, favorisant ainsi l'émergence d'un Etat bicéphale avec deux gouvernements et plusieurs institutions financières parallèles.

Le député a ajouté que "l'accession au pouvoir à travers un cadre de légitimité, de consensus et d'ententes légitimes et publiques est incarné aujourd'hui par l'élection de M. Khaled Al-Machri à la présidence du Haut Conseil d'Etat".

Bachagha a salué le président sortant, Abdelrahman Al-Sweihli " qui a accepté l'opinion de la majorité et les dispositions de la démocratie, en passant le pouvoir à ceux qui ont été élus par la majorité, sans trahison, ni doute ou surenchères".

Les règles de la démocratie pour lesquelles les Libyens se sont révoltés en 2011, constituent en fait, la voie royale pour sortir de pays de cette crise qui n'en finit pas de se prolonger.

