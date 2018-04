Libye : Le taux des inscriptions sur les listes électorales a atteint 53% du corps électoral

10 Avril 2018

Tripoli, Libye, 10 avril (Infosplusgabon) - La Haute Commission électorale nationale libyenne (HNEC) a annoncé que le nombre d'électeurs inscrits pendant la période d'inscription sur les listes électorales a atteint 2.434.654 électeurs, soit 53,26% du corps électoral libyen.

Dans un communiqué publié lundi, la HNEC a indiqué que cette proportion constitue un taux internationalement reconnu pour donner le critère de crédibilité à tout processus électoral.

On rappelle que le processus d'inscription sur les listes électorales a été lancé le 6 décembre 2017, et a pris fin le 31 mars 2018.

Au total, 2.432.502 électeurs se sont inscrits sur les listes électorales dont un million 399 mille 540 d'hommes et 1 million 32 mille 962 de femmes au niveau local, alors que plus de 6.630 Libyens de l'étranger se sont également inscrits.

Tout en "félicitant tous les citoyens qui ont pris l'initiative de s'inscrire sur la liste électorale et ont décidé d'assumer leurs responsabilités devant Dieu et la patrie, et d'exercer leurs droits politiques et leur droit de vote, la HNEC exhorte ceux qui ne se sont pas encore décidés de saisir la prochaine opportunité pour s'inscrire".

La HNEC a invité les "élites et les personnes intéressées par les affaires politiques, de prendre des précautions sur l'exactitude et l'honnêteté dans la présentation des données et des informations publiées par la Commission et de s'abstenir de les interpréter politiquement ".

On rappelle que le plan de règlement de crise proposé par le Représentant du Secrétaire général de l'ONU et chef de la Mission d'Appui des Nations Unies en Libye, Ghassan Salamé, en septembre dernier, porte sur trois étapes.

Ce plan qui s'étale sur une période d'une année, comprend la révision de l'Accord politique, la tenue d'une Conférence inclusive, l'adoption d'une Constitution et l'organisation d'élections générales.

Au regard de l'impasse dans laquelle se trouve l'initiative onusienne, tous les protagonistes s'orientent actuellement vers l'option des élections générales afin de doter le pays d'une nouvelle majorité jouissant d'une légitimité des urnes comme solution pour mettre fin à la crise.

