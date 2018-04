Réunion à Alger sur la lutte contre le financement du terrorisme

10 Avril 2018

Alger, Algérie, 10 avril (Infosplusgabon) - La réunion de haut niveau sur la ''lutte contre le financement du terrorisme en Afrique'' s'est ouverte lundi à Alger, en présence des représentants des pays africains et des organisations et experts internationaux, en vue de se pencher sur des questions stratégiques qui concernent les pays et les moyens de lutte contre le terrorisme.

Présidant la cérémonie d'ouverture, le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a souligné que la tenue de cette rencontre à Alger réaffirme l'''engagement permanent de son pays dans la lutte contre le terrorisme et sa solidarité avec tous les pays du continent, au moment où plusieurs pays de la région sont menacés par le terrorisme''.

L'Afrique ''doit adopter une stratégie de lutte contre le financement du terrorisme sous toutes ses formes, notamment par le développement économique et social et par la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance'', a-t-il dit.

Pendant deux jours, les participants se pencheront sur les défis réels dans le domaine de la lutte contre le financement du terrorisme.

D'autres sujets d'actualité tels que la relation entre le trafic de stupéfiants, des armes et des êtres humains et le phénomène du terrorisme, sont inscrits à l'ordre du jour de la réunion qui a enregistré la participation de représentants de cinq pays membres du Conseil de Sécurité et du Canada.

La décision de l'organisation de cette réunion a été prise à Alger en septembre 2014 par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, rappelle-t-on.

Elle s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Algérie dans le domaine de la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel.

