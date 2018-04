Italie : La FAO fait la promotion de l'aquaponie (feature)

10 Avril 2018

Rome, Italie, 10 avril (Infosplusgabon) - L'aquaponie, combinaison de l'aquaculture, de la pisciculture et de la culture hydroponique est devenue la tendance. La culture de plantes dans l'eau, sans sol, l'aquaponie, est un exemple de systèmes de recirculation généralement appelés Integrated Aquaculture Agriculture (IAA).

Certaines fermes intégrées peuvent réduire la consommation d'eau de 90% par rapport à l'agriculture traditionnelle. C'est une très bonne nouvelle pour le secteur agricole qui, dans le monde entier, utilise environ 70% de l'eau douce disponible.

Dans les régions du monde où les réserves d'eau déjà rares, se font encore de plus en plus rares, des moyens novateurs de culture de la nourriture sont essentiels. Connus pour la chaleur et les déserts, il n'est pas vraiment surprenant que le Proche-Orient et l'Afrique du Nord (NENA), fassent partie de ces régions.

La région NENA possède certains des plus bas niveaux de ressources en eau douce au monde, et ces stocks, principalement souterrains et non renouvelables, sont en train de s'épuiser.

La quantité d'eau douce disponible a diminué de 60% au cours des 40 dernières années et devrait encore diminuer de 50% d'ici 2050. Dans cette région, l'agriculture représente 85% de cette utilisation et sera probablement la plus durement touchée par les pénuries. Les conséquences sur les moyens de subsistance ruraux, les économies et la sécurité alimentaire pourraient être en danger. Dans ce contexte, économiser de l'eau n'est pas seulement une bonne pratique, elle pourrait bientôt être la seule pratique.

Heureusement, des méthodes innovantes existent pour réduire l'utilisation de l'eau. Les fermes IAA combinent de nouvelles technologies et de bonnes pratiques pour réduire la «waterprint» de l'agriculture et faire une utilisation intelligente et efficace des ressources naturelles.

Dans l'aquaponie, l'eau sert un double objectif : l'hébergement de poissons et la culture de plantes, la production de deux produits à la fois. Ce n'est pas le seul avantage ; les déchets du poisson fertilisent l'eau utilisée pour irriguer les plantes et les plantes nettoient l'eau pour poisson. Tout le monde y trouve son compte. Produire plus de nourriture avec moins de ressources, cest l'avenir de l'agriculture.

En Algérie, en Egypte et à Oman, comme dans d'autres pays de cette région, l'eau n'est pas le seul défi ; il y a aussi des pénuries de sol de bonne qualité. Sur la superficie totale de la région adaptée à l'agriculture, 45% des sols sont confrontés à une salinité élevée, à des appauvrissements en nutriments et à des problèmes d'érosion. L'IAA est une solution pour produire des légumes, des fruits et d'autres aliments dans des terres inhospitalières ou non utilisables. C'est un excellent moyen de fournir à la population de la région des aliments produits localement qui leur apportent les protéines et les minéraux dont ils ont besoin, sans une utilisation intensive de l'eau.

«La FAO a été l'une des premières agences des Nations Unies à s'intéresser à l'aquaculture dans les zones désertiques et arides et à étudier les solutions les plus adaptées à la pénurie d'eau, à la dégradation des sols et à la sécurité alimentaire (IAA et aquaponie). C'est un privilège pour la FAO d'être perçue comme étant celle qui possède l'expertise pour ce type d'interventions », a déclaré Valerio Crespi, responsable des pêches et de l'aquaculture à la FAO.

Grâce à des voyages d'études de paysans à paysans organisés par la FAO, des agriculteurs algériens, égyptiens et omanais ont visité 15 fermes agro-aquacoles intégrées, apprenant de nouvelles astuces et techniques. Cette trio de pays (Algérie, Egypte et Oman) est un exemple réussi de coopération Sud-Sud, chacun ayant un niveau différent de sophistication et d'expérience avec ces systèmes.

Oman vient de commencer à travailler sur l'IAA, tandis que l'Egypte est considérée comme l'un des principaux pays de la région en matière de production aquacole et de gestion de l'eau. L'Algérie, en revanche, a de nouvelles expériences à partager sur les systèmes de production de l'IAA telle la production de crevettes, avec une technologie qui a été couronnée de succès dans les zones rurales reculées et les zones pauvres en eau.

Certaines fermes de l'IAA font des miracles. «Voir des crevettes produites au milieu des déserts en Algérie, c'est comme être dans l'espace», explique Paula Anton, responsable des pêches à la FAO.

Au cours de ces visites d'études, les participants ont pu observer les différents systèmes utilisés dans chaque ferme et réfléchir aux meilleures pratiques avec les propriétaires. Ils ont échangé des connaissances sur l'approvisionnement durable en semences et aliments pour animaux, la diversification des espèces, la santé des poissons, la biosécurité, la gestion des exploitations agricoles, la commercialisation des produits finis et le développement des coopératives. Les agriculteurs ont eu l'occasion de discuter des leçons apprises, des expériences de première main, de débattre de nouvelles idées et de partager les défis auxquels ils sont confrontés.

«Les systèmes et les matériaux utilisés diffèrent d'une ferme à l'autre et ces voyages nous permettent donc d'être exposés à différentes idées. Je vais prendre ces connaissances et les mettre en œuvre dans ma ferme et suivre les mêmes procédures que celles que nous avons observées dans les deux pays», explique Rabab Hashim, une agricultrice aquacole d'Oman.

«Les paysans algériens, égyptiens et omanais ont non seulement tiré les leçons de ces exemples, mais ont également initié un dialogue important sur la manière d'étendre ces pratiques dans la région», déclare Pasquale Steduto, responsable de l'Initiative régionale FAO sur la rareté de l'eau dans NENA.

Les fermes IAA proposent des produits comme le tilapia en Egypte et à Oman et le poisson-chat en Algérie, aux populations locales, encourageant la consommation d'une source de protéines non traditionnellement connue dans leur alimentation. Cette source de protéines est moins chère à obtenir, et en raison de l'aquaponie, plus efficace dans l'utilisation des ressources naturelles - en particulier l'eau.

La lutte contre la rareté de l'eau et l'utilisation efficace des ressources naturelles sont des sujets importants pour de nombreuses parties du monde. En analysant les réussites et les défis de ce programme particulier, la FAO a l'intention d'en déployer des similaires, intégrant la coopération entre agriculteurs, dans d'autres régions du monde.

