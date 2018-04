Les recommandations des rencontres internationales à la Une des journaux libyens

08 Avril 2018

Tripoli, Libye, 8 avril (Infosplusgabon) - La nécessité de préserver l'unité de la Libye, l'intégrité de son territoire et sa souveraineté ainsi que la non ingérence dans ses affaires intérieures et le soutien à la sécurité de ses frontières et à ses efforts dans la lutte contre le terrorisme figurant parmi les recommandations du Mouvement des pays des non-alignés à Bakou en Azerbaïdjan, les interventions devant les parlementaires arabes au Caire en Egypte et de plusieurs ministres africains des Affaires étrangères à Niamey au Niger, ont constitué les principaux sujets abordés par la presse libyenne cette semaine.

Le journal Afrigatenews s'est intéressé à la réunion des ministres des Affaires étrangères des Pays non alignés se faisant l'écho des recommandations de cette organisation internationale qui a demandé le respect de la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Libye, appelant tous les Etats à s'abstenir d'intervenir dans les affaires intérieures de ce pays.

Selon le journal, les Pays non alignés se sont félicité de l'Accord politique signé à Skhirat en 2015, exhortant les Nations unies, la Ligue arabe et l'Union africaine à aider les parties libyennes à mettre en œuvre l'Accord politique, renouvelant leur plein soutien aux autorités légitimes émanant du présent Accord et appelant à œuvrer à un compromis pour mettre fin à la division pour assurer la stabilité de la Libye.

Le journal électronique a indiqué que la déclaration a salué les efforts de la Libye pour combattre le terrorisme et a appelé la Chambre des représentants (Parlement) et le Conseil présidentiel à remplir les obligations énoncées dans l'Accord politique libyen visant à stabiliser le pays.

Les ministres des Affaires étrangères des Pays non alignés ont exprimé leur préoccupation à l'égard de la persistance de la crise politique en Libye, soulignant qu'il n'y a pas de solution militaire à celle-ci et que l'Accord politique reste le seul cadre approprié pour la résoudre.

Afrigtanews a écrit que les participants ont exhorté la Chambre des représentants, le Conseil présidentiel et le Haut Conseil de l'Etat à reprendre le dialogue national sous la supervision des Nations unies et faire preuve de flexibilité afin de parvenir à un consensus sur les amendements à l'Accord politique conduisant à la formation d'un Conseil présidentiel et d'un gouvernement, saluant l'annonce faite par toutes les parties en Libye d'accepter la tenue d'élections le plus tôt possible.

Pour sa part, le journal hebdomadaire "al-Wassat" a rapporté l'intervention du président de la Chambre des représentants en Libye (Parlement), Aguila Saleh, appelant devant la vingt-septième Conférence de l'Union parlementaire arabe (UPA) au Caire, en Egypte, les pays qui s'ingèrent dans les affaires libyennes à laisser les Libyens choisir librement leur destin.

Selon le journal paraissant au Caire, M. Saleh a indiqué que les raisons qui empêchent de parvenir à un véritable consensus en Libye, ce sont "les ingérences injustifiées dans les affaires libyennes et les violations qui se sont produites dans l'Accord politique".

Malgré l'approbation par la Chambre des représentants de la proposition de l'Envoyé de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, de réduire le Conseil présidentiel en le ramenant à un président et à deux vice-présidents, les parties ayant des intérêts à l'intérieur et à l'étranger voient leurs intérêts dans la poursuite de la crise libyenne, a indiqué M. Saleh cité par le journal.

La même source a précisé que le responsable libyen a mis l'accent sur les conditions et les défis dans la région, précisant l'importance des efforts concertés pour faire face à ces menaces, en particulier la question du terrorisme dont sont victimes certains pays arabes, dont la Libye.

Le journal a indiqué que le président du Parlement a conclu son discours en appelant à l'appui des forces armées libyennes en levant l'embargo sur les armes, pour leur permettre de vaincre les groupes terroristes et d'imposer la sécurité et l'ordre.

Le journal "al-Marsad" s'est intéressé à la rencontre ministérielle sur la sécurité à la frontière commune entre la Libye, le Tchad, le Niger et le Soudan, indiquant que le ministre libyen des Affaire étrangères, Mohamed Siala a souligné que: "la Libye souffre du terrorisme, de l’augmentation du crime transfrontalier, qui nécessitent la conjugaison des efforts de tous pour les affronter", appelant à prendre des mesures urgentes pour empêcher leur accroissement.

Rapportant son discours, le journal a indiqué que le chef de la diplomatie libyenne a plaidé pour "renforcer la coopération politique et de sécurité entre nos pays et d'élaborer des plans et programmes, pour combattre le terrorisme, la criminalité transnationale, le trafic de drogues et la contrebande de marchandises, ainsi que pour relever collectivement ces défis auxquels notre région est confrontée".

Selon le journal, il a souligné qu’"il faut agir collectivement pour faire face aux risques qui menacent d’éliminer nos peuples et nos espoirs pour les progrès et le développement", précisant que "la Libye est devenue un couloir pour les groupes terroristes et la contrebande d'armes, des biens et des personnes, ce qui constitue un fardeau important pour l'Etat libyen, en plus des camps construits par ces bandes criminelles établies au Sahel et au Sahara pour déstabiliser la région".

Le ministre a rappelé que la Libye continue à travailler pour contrer les menaces, mais tous les efforts ne seront pas suffisants à moins qu'une coopération régionale en matière de contrôle des frontières, découlant d'une stratégie et d’un mécanisme clair ne soient établies pour assurer l'échange d'informations et la cohérence des efforts jusqu'à ce que soit finalement éliminés ces risques.

