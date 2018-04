Coup de filet dans les milieux pharmaceutiques en Mauritanie

08 Avril 2018

Nouakchott, Mauritanie, 8 avril (Infospluagabon) - Les autorités mauritaniennes ont procédé à une rafle ayant abouti à des interpellations touchant plusieurs acteurs des milieux pharmaceutiques et à la fermeture d’officines pendant ce week-end, a appris, dimanche, de sources concordantes.

Les individus interpellés ont été placés en garde-à-vue dans les locaux de la Police chargée de la lutte contre le trafic de drogue, des substances psychotropes et la contrefaçon.

Ces rafles sont le résultat d’une série de missions de contrôle menées par une action combinée des services du département de la Santé (direction de la Pharmacie) des services de la Douane et de la Police, qui ont permis la découverte et la saisie d’importantes quantités de médicaments contrefaits et de produits pharmaceutiques dont la date de péremption est dépassée.

A l’origine de ce vaste coup de filet, une note « d’Interpol – Police de compétences mondiales » attirant l’attention des autorités de Nouakchott sur l’ampleur du trafic de faux médicaments vers la Mauritanie, selon la presse locale.

Début avril, le département de la Santé a publié une circulaire ordonnant le retrait de quatre catégories de produits pharmaceutiques fabriqués dans des laboratoires en France, en Allemagne et en Chine.

