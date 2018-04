Les Non-alignés attachés à la souveraineté et l'intégrité de la Libye

08 Avril 2018

Tripoli, Libye, 8 avril (Infosplusgabon) - Le Mouvement des Pays non alignés a affirmé son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Libye, appelant tous les Etats à s'abstenir d'intervenir dans les affaires intérieures de ce pays d'Afrique du Nord en proie à une double crise politique et sécuritaire.

Dans le communiqué final publié à l'issue de leur réunion dans la capitale de l'Azerbaïdjan, Bakou, les Pays non alignés se sont félicités de l'accord politique signé à Skhirat en 2015, exhortant les Nations Unies, la Ligue arabe et l'Union africaine à aider les parties libyennes à mettre en œuvre l'accord politique.

Le Mouvement des Pays non alignés a renouvelé son plein soutien aux autorités légitimes émanant du présent Accord et appelé à œuvrer à un compromis pour mettre fin à la division pour assurer la stabilité de la Libye et fournir les services nécessaires au peuple libyen.

Le communiqué a appelé à s'abstenir d'utiliser les médias pour inciter à la violence et saper le processus politique.

La déclaration a salué les efforts de la Libye pour combattre le terrorisme et a appelé la Chambre des représentants (Parlement) et le Conseil présidentiel à remplir les obligations énoncées dans l'Accord politique libyen visant à stabiliser le pays.

Dans leur déclaration finale, les ministres des Affaires étrangères des Pays non alignés se sont félicités de la nomination de l'Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies en Libye, Ghassan Salamé, et de son plan.

Ils ont appelé les pays voisins, la Ligue arabe et l'Union africaine à continuer d'aider la Libye à mettre fin à la crise politique.

Les ministres ont exprimé leur préoccupation à l'égard de la persistance de la crise politique en Libye, soulignant qu'il n'y a pas de solution militaire à celle-ci et que l'Accord politique reste le seul cadre approprié pour la résoudre.

Les participants ont exhorté la Chambre des représentants, le Conseil présidentiel et le Haut Conseil de l'Etat à reprendre le dialogue national sous la supervision des Nations Unies et faire preuve de flexibilité afin de parvenir à un consensus sur les amendements à l'Accord politique conduisant à la formation d'un Conseil présidentiel et d'un gouvernement.

Les ministres ont salué l'annonce faite par toutes les parties en Libye d'accepter la tenue d'élections le plus tôt possible et l'adhésion populaire à l'enregistrement sur les listes électorales.

Ils ont appelé tous les pays à s'abstenir de traiter avec les organes parallèles au gouvernement d'union nationale conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

Les ministres se sont félicités de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques (CAC) dans les pays qui ont réussi à détruire les armes chimiques de catégorie 1 et ont achevé la destruction par la Libye des armes chimiques de la catégorie 2 restantes en 2017.

Les ministres se sont déclarés profondément préoccupés par le fait que certaines des parties détenant des armes chimiques n'ont pas respecté leurs engagements concernant la date limite pour leur élimination complète.

Ils ont demandé aux pays possédant des armes chimiques de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'engager à les détruire afin d'assurer la crédibilité et l'intégrité de la Convention.

FIN/INFOSPLUSGABON/MOL/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon