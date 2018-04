Amnesty demande au gouvernement tchadien la fin des répressions des dissidents

07 Avril 2018

Paris, France, 7 avril (Infosplusgabon) - A la suite d'une campagne mondiale menée par Amnesty International et les organisations de la diaspora tchadienne, les autorités tchadiennes ont libéré jeudi le cyber-militant, Tadjadine Mahamat Babouri, plus connu sous le nom de Mahadine, qui était détenu depuis le 30 septembre 2016 pour avoir diffusé sur Facebook plusieurs vidéos dénonçant la mauvaise gestion des fonds publics.

"Nous sommes ravis que Mahadine ait été libéré et puisse enfin retrouver sa famille, après avoir passé plus de 18 mois en prison pour des accusations forgées de toutes pièces. Plus d'un demi-million de personnes dans le monde ont signé des lettres et des pétitions réclamant la libération de Mahadine, et elles aussi seront ravies d'apprendre qu'il est enfin libre", a déclaré Amnesty vendredi dans un communiqué de presse.

Inculpé initialement pour "'atteinte à l’ordre constitutionnel, à l’intégrité territoriale et à la sécurité nationale, et intelligence avec un mouvement insurrectionnel", il encourait une peine pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité, avant que les charges soient abandonnées et remplacées par un chef d'inculpation moins grave, celui de diffamation.

"Arrêté le 30 septembre 2016, Mahadine a été détenu pendant trois jours dans un centre géré par l'Agence nationale de sécurité (ANS), où il n'a pas pu recevoir la visite de sa famille ni de son avocat. Durant cette période, il a été torturé, roué de coups et soumis à des décharges électriques. Il a ensuite été enfermé dans plusieurs structures, dont la prison de Moussoro, d'où il a été transféré à la prison d’Amsinéné, à N'Djamena, le 21 février 2018", relate l’organisation internationale.

"C'est une bonne nouvelle d'apprendre que Mahadine a enfin été libéré. Toutefois, pour un changement réel et durable au Tchad, il faut réformer les lois et les pratiques afin que nul ne soit arrêté uniquement pour avoir exercé de manière pacifique son droit à la liberté d'expression", estime Amnesty, demandant aux autorités tchadiennes de "mettre un terme à la torture, y compris en enquêtant sur les allégations selon lesquelles des agents de l'ANS ont frappé Mahadine et l'ont soumis à des décharges électriques durant sa détention".

L'organisation indique que Mahadine figure parmi les 10 prisonniers d'opinion qu'elle avait mis en avant dans le cadre de sa campagne annuelle "10 jours pour signer" en 2017 qui a poussé plus de 690 000 personnes à travers le monde à militer en faveur de libération immédiate du cyber-militant, tout en demandant, dans l'attente de sa libération, qu'il soit transféré à la prison d’Amsinéné, à N'Djamena, pour se rapprocher de sa famille.

Mahadine compte parmi les dizaines de défenseurs des droits humains, militants de la société civile et journalistes arrêtés de manière arbitraire au Tchad ces dernières années pour avoir critiqué le gouvernement.

En septembre 2017, Amnesty International a publié un rapport dénonçant le net durcissement de la répression depuis l'élection présidentielle de 2015 et l'adoption de mesures d'austérité en réponse à la grave crise économique que traverse le pays.

