Lancement du premier Conseil des affaires tuniso-libyen à Tunis

07 Avril 2018

Tunis, Tunisie, 7 avril (Infosplusgabon) - Le Conseil des affaires tuniso-africain a lancé vendredi le premier Conseil bilatéral tuniso-libyen pour davantage renforcer la proximité économique entre les deux pays et afin d'apporter un soutien pour le rétablissement des échanges commerciaux et d'investissement entre les hommes d'affaires des deux parties, a-t-on constaté.

Le président du Conseil des affaires tuniso-africain, Bassam Loukil, a, lors de la cérémonie de lancement, estimé que la création de ce conseil visait "essentiellement à permettre aux chefs d'entreprises tunisiens et libyens de renforcer leurs relations et de rétablir le rythme des échanges importants enregistrés avant 2011''.

Selon lui, ''le bureau exécutif du Conseil des affaires tuniso-africain a décidé également de lancer des Conseils des affaires bilatéraux avec le Soudan, la Guinée, le Bénin et le Mali durant l'année 2018''.

Cette initiative vise à accompagner les opérateurs et acteurs économiques tunisiens à travers la création de conseils d'affaires au sein de cette organisation non gouvernementale entre la Tunisie et chaque pays africain pour développer des relations commerciales bilatérales, rappelle-t-on.

