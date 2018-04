L'opposition togolaise va reprendre ses manifestations la semaine prochaine

07 Avril 2018

Lomé, Togo, 7 avril (Infosplusgabon) - L’opposition togolaise annonce la reprise des manifestations la semaine prochaine, pour réclamer les réformes exigées depuis huit mois, suite au piétinement du dialogue engagé avec le pouvoir et la poursuite du processus électoral par le régime en place, malgré les conseils du Facilitateur, le président ghanéen.

Dans un communiqué, la coalition regroupant 14 partis politiques dénonce "le dilatoire et le refus du régime RPT/UNIR de respecter ses engagements pris en présence du Facilitateur, notamment la mise en œuvre des mesures d’apaisement, l’arrêt des préparations unilatérales de consultations électorales, ainsi que l’arrêt des persécutions, arrestations, poursuites à l’encontre des militants et dirigeants des partis politiques de l’opposition et de la Société civile".

L'opposition togolaise a donc décidé de redescendre dans la rue les 11, 12 et 14 avril pour exiger "le retour à la Constitution originelle du 14 octobre 1992, la révision du cadre électoral et l’instauration du droit de vote des Togolais de l’étranger".

Outre ces revendications, qui sous-tendent les manifestations depuis août 2017, l’opposition exige également "l’arrêt immédiat des préparations unilatérales de consultations électorales ; la libération immédiate et sans conditions de tous les prisonniers politiques ; l’arrêt immédiat des persécutions, des arrestations, des poursuites et des violences à l’encontre des militants et dirigeants des partis politiques de l’opposition et de la Société civile ; l’arrêt immédiat des entraves à l’exercice du droit constitutionnel de manifestation sur toute l’étendue du territoire national".

La coalition indique que cette détermination affichée est consécutive aux nouvelles arrestations dans le pays, malgré la promesse faite au Facilitateur, notamment l’arrestation mardi dernier du président du Réseau des jeunes africains pour la démocratie et le développement (REJADD), pour rédaction d’une enquête sur les violences des forces de sécurité lors des manifestations de l’opposition et la convocation de trois directeurs de publication dans la même affaire.

Le Dialogue ouvert depuis le 19 février entre pouvoir et opposition sur la question des réformes institutionnelles et constitutionnelles achoppe sur le dossier relatif au problème de la présentation ou non de l’actuel président, Faure Gnassingbé, aux élections de 2020.

Le Facilitateur ghanéen, Nana Dankwa Akufo-Addo, qui a initié plusieurs séances plénières avec les deux parties, essaie des consultations bilatérales pour rapprocher pouvoir et opposition qui campent sur leurs positions.

Le Togo, depuis août, fait face à une crise sociopolitique sans précédent qui a déjà fait une quinzaine de morts, des centaines de blessés et plusieurs exilés.

