Léger remaniement du gouvernement algérien

05 Avril 2018

Alger, Algérie, 5 avril (Infosplusgabon) - Le président algérien, Abdelaziz Bouteflika, a procédé, mercredi, à un léger remaniement de son gouvernement, a annoncé un communiqué publié le même jour à Alger.

Ainsi, Mohamed Hattab a succédé à El Hadi Ould Ali à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports, alors que Mohamed Benmeradi a été remplacé par Said Djellab à la tête du département du Commerce, et que Abdelkader Benmessaoud a cédé à Hassen Mermouri le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et Mahdjoub Bedda étant nommé à la tête du ministère des Relations avec le Parlement en remplacement de Tahar Khaoua.

