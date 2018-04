Le Malien Al Hassan Ag Abdoul Aziz devant la CPI pour faire face à des accusations de crimes contre l'humanité

05 Avril 2018

La Haye, Pays-Bas, 5 avril (Infosplusgabon) - Le ressortissant malien, Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, a comparu devant le juge unique de la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye pour faire face à des accusations de crimes présumés contre l'humanité.

Le juge Marc Perrin de Brichambaut a provisoirement fixé au 24 septembre 2018 la date d'ouverture de l'audience de confirmation des charges à l'encontre de M. Al Hassan.

L'audience a eu lieu en présence du Procureur et de la Défense. M. Al Hassan était représenté par son avocat commis, Yasser Hassan.

Le juge unique a vérifié l'identité du suspect et s'est assuré qu'il était clairement informé des crimes qu'il aurait commis et des droits que lui confère le Statut de Rome de la Cpi dans une langue qu'il comprend et parle parfaitement, en l'occurrence l'arabe.

Conformément à la procédure de la CPI, l'audience de confirmation des charges a pour objet de déterminer s'il existe des éléments de preuve suffisants pour établir des motifs substantiels de croire que la personne a commis chacun des crimes reprochés.

Si les charges sont confirmées, l'affaire sera transférée à une Chambre de première instance, qui conduira la phase suivante du procès.

M. Al Hassan a été transféré à la CPI le 31 mars 2018 à la suite d'un mandat d'arrêt émis par la Chambre le 27 mars 2018 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Il aurait également participé aux travaux du tribunal islamique de Tombouctou et participé à l'exécution de ses décisions. Il aurait également pris part à la destruction des mausolées des saints musulmans de Tombouctou en utilisant les forces de police islamiques sur le terrain, et aurait participé à la politique de mariage forcé qui a victimisé les femmes de Tombouctou et a conduit à des viols répétés, ainsi qu'à l'asservissement sexuel des femmes et des filles.

Selon les éléments fournis par l'accusation, M. Al Hassan est pénalement responsable des crimes contre l'humanité (torture, viol et esclavage sexuel, persécution des habitants de Tombouctou pour des raisons religieuses et de genre et autres actes inhumains) et pour les crimes de guerre (viol et esclavage sexuel, violences contre la personne et atteinte à la dignité de la personne, attaques intentionnellement dirigées contre des bâtiments consacrés à la religion et aux monuments historiques, condamnations prononcées sans jugement préalable par un tribunal régulièrement constitué sont généralement reconnus comme indispensables) engagés à Tombouctou, au Mali, entre avril 2012 et janvier 2013.

