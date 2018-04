Congo: l’Unesco inaugure une bibliothèque numérique

04 Avril 2018

Brazzaville, Congo, 4 avril (Infosplusgabon) - Le sous-directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) pour l’Afrique, Firmin Edouard Matoko, a inauguré, mercredi à Brazzaville, la bibliothèque numérique intitulé ‘’ Renforcement des capacités des instituts de formation des enseignants et organisations de la formation continue des enseignants du primaire et du secondaire ‘’.

Selon l’une des stagiaires à l’Unesco pour le compte de ce projet, Mme Doumou Stéphie Naomie, cette bibliothèque est une collection de documents numériques accessibles à distance. Disposant d’au moins 500 livres, elle est constituée de plusieurs manuels dans cinq secteurs bien définis : l’éducation, la culture, les sciences exactes et naturelles, les sciences sociales et humaines, la communication.

‘’ Nous avons également une collection des livres sur l’histoire générale de l’Afrique dans différents volumes, allant du tome I au tome VIII. Editée par l’Unesco, cette collection a été élaborée pour remédier à l’ignorance sur le passé de l’Afrique ‘’, a poursuivi Mme Doumou.

La présentation technique de la bibliothèque a été faite par Ndala Jean-Jacques, directeur de cyber finances du Congo (Cfc), distributeur des solutions logicielles de MEGATEL Systèmes. M. Ndala a dit que le choix de ce logiciel dans le projet Unesco-Fonds-en dépôt chinois (Cfit) est un acte de promotion des biens immatériels développés en Afrique. Il a remercié la représentante de l’Unesco au Congo, Santana Afonso Ana Elisa, pour avoir identifié le distributeur Cyber Finances du Congo.

‘’Les traitements effectués par notre logiciel ont consisté à numériser plus de 500 documents à diffusion libre de l’Unesco, totalisant plus de 70.000 pages transférables sur CD, DVD et clé USB, et consultables sur les terminaux Windows ‘’, a expliqué M. Ndala, ajoutant que ce travail a été fait par l’usage du bureauFlex archivage, qui est un logiciel qui permet de faire des économies de consommables, gagner en efficacité et réduire l’impact environnemental.

‘’ Le logiciel bureauFlex archivage fournit tout ce qui est nécessaire pour échanger des informations stratégiques de manière simple, fiable, sûre et non-répudiable : un équivalent électronique du recommandé postal ; la dématérialisation de flux métiers avec valeur probatoire ou légale ; la protection de vos créations originales ‘’, a rassuré Ndala.

FIN/INFOSPLUSGABON/UJH/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon