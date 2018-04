USA : Rabah Arkam plaide pour un Etat Fédéral en Algérie

04 Avril 2018

LIBREVILLE, 4 avril (Infosplusgabon) - Rabah Arkam, né en Kabylie, Algérie, vit aux Etats-Unis non sans se soucier de la cause Kabyle et de l'avenir d'un peuple dont il est fier. Homme discret et défenseur des droits de l'homme, il est conseiller politique auprès de plusieurs organisations internationales et travaille également avec des mécanismes régionaux et internationaux dans le but d’améliorer la situation des droits de l'homme.

Le combat que mène Rabah Arkam pour la laïcité est plus que salutaire. Il souhaiterait que chacun ait le droit d'adopter la religion de son choix ou de ne croire en rien. Il appartient à l'élite intellectuelle d’accélérer le renouvellement des idées, qui implique la société dans l'esprit d'expression, de la préparer à sa propre évolution et de l'aider à se pencher sur l’essentiel.

Sa volonté et sa détermination à construire une nouvelle vision sur l'avenir de l'Algérie, pour un Etat Fédéral qui permettra à tous les enfants d'Algérie, juifs, pieds-noirs, kabyles, chawis, targui, mzabi, chelhi, arabes, de vivre dans cet Etat libre où chacun se respecte, mèneraient vers une Algérie prospère et forte.

Pour Rabah Arkam, « l'Etat algérien actuel ne peut exister comme tel qu'en vertu d'un statut fédéral avec une Constitution fédérale. Celle-ci doit permettre l’organisation et la définition, le rôle et les compétences des entités territoriales et des institutions ».

L'Etat Fédéral d'Algérie (EFA) doit consacrer l'autonomie des Etats fédérés en leur octroyant l'autonomie financière, l'autonomie administrative, l'autonomie constitutionnelle et l'autonomie législative, c'est-à-dire un large champ d'action pour l'administration et la gestion.

Chaque Etat fédéré doit disposer de sa propre Constitution élaborée par son pouvoir constitutif ( (Assemblée constituante).

Par cette constitution, l'Etat fédéré organise et renforce ses institutions et légifère dans les domaines qui lui ont été dévolus (implicitement ou explicitement) par la Constitution fédérale.

Où se trouve la Kabylie ? (Encadré)

Rappelons que la Kabylie est une région située dans le nord de l'Algérie et à l'est de la capitale, Alger. Terre de montagnes densément peuplées, elle est entourée de plaines littorales à l'ouest et à l'est, au nord par la Méditerranée et au sud par les Hauts Plateaux. Dénuée d'existence administrative globale, elle tient son nom des Kabyles, population de culture et de traditions berbères, dont elle est le foyer. Son histoire a fait d'elle un pôle de résistance aux conquérants successifs, mais aussi le point d'appui de plusieurs entreprises dynastiques, et l'a placée au premier plan des mouvements pour la reconnaissance de l'identité amazigh (berbère) dans l'Algérie et l'Afrique du Nord contemporaines.

La variété de son écosystème en fait le siège d'une biodiversité protégée par plusieurs parcs nationaux. Son climat, modulé par le relief, peut comporter des hivers rigoureux et des étés arides. Le développement de l'agriculture, principalement arboricole, y étant limité par les conditions naturelles, la Kabylie est aussi, traditionnellement, le centre d'une importante production artisanale typique et une terre d'émigration. Outre son patrimoine historique, la région possède un patrimoine immatériel important, incluant une littérature orale, un équilibre et un mode de vie paysans qui restent à préserver. Dans l'Algérie indépendante, son économie connait des évolutions marquées par la création de groupes industriels publics ou privés et un intérêt pour son potentiel touristique.

Les Kabyles (en berbère : ⵉⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵢⵏ, tifinagh: ⵉⵣⵡⴰⵡⵏ, arabe algérien: القبايل) sont un ensemble de populations berbères formant un groupe ethnique originaire de la Kabylie (en kabyle : "tamurt n Ieqvayel", ou Tamurt n Yizwawen « pays des kabyles »), une région berbérophone d'Algérie à dominante montagneuse. Ils peuplent le littoral et les divers massifs montagneux de la région : les montagnes du Djurdjura, des Bibans et des Babors. À partir de la fin du xixe siècle les Kabyles fournissent le premier groupe berbérophone par le nombre en Algérie. Ils ont constitué, depuis l'indépendance de ce pays, le milieu le plus favorable au développement de la revendication identitaire berbère. Ils sont aujourd’hui présents dans d'autres régions d’Algérie notamment à Alger, et parmi la diaspora algérienne en France. (Source Wikipedia).

FIN/INFOSPLUSGABON/UJH/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon