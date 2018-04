L'Algérie et l'Espagne signent huit mémorandums d'entente

04 Avril 2018

Alger, Algérie, 4 avril (Infosplusgabon) - L'Algérie et l'Espagne ont signé mardi huit mémorandums d’entente, à l'issue de la 7éme réunion bilatérale algéro-espagnole de haut niveau, en présence des Premiers ministres algérien et espagnol, Ahmed Ouyahia et Mariano Rajoy Brey.

Les textes signés concernent les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, des mines, de la formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de la Poste et des communications numériques et enfin de la protection civile.

En marge de cette réunion, un forum des affaires algéro-espagnoles a été tenu sous la co-présidence du ministre algérien de l'Industrie et des Mines et du secrétaire d'État espagnol au Commerce.

Le forum a enregistré la participation de 700 acteurs algériens et espagnols représentant des structures et entités évoluant dans les secteurs des finances, de l'industrie, de l'agriculture, de l'Aviation civile, de la banque, des mines et des matériaux de construction.

