Création d'un Prix pour lutter contre les chenilles légionnaires d'automne en Afrique

04 Avril 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 4 avril (Infosplusgabon) - L'initiative mondiale américaine contre la faim et la sécurité alimentaire, Feed the Future, avec le soutien de Land O'Lakes International Development et Foundation for Food and Agriculture Research, a lancé un appel à candidatures pour l'attribution d'un Prix qui va récompenser les meilleures solutions technologiques de lutte contre l'expansion des chenilles légionnaires d'automne qui détruisent des tonnes de produits agricoles en Afrique.

Les solutions digitales qui seront primées doivent renforcer la résilience contre les chenilles légionnaires et réduire les risques liés à la sécurité alimentaire, souligne le communiqué.

Le Prix doté d'un montant de 400 mille dollars comprend quatre catégories. Le grand Prix attribué à la solution la plus viable est doté d'un montant de 150 mille dollars. Deux prix d'un montant de 75 mille dollars chacun seront attribués pour les solutions les mieux prometteuses. Enfin, les deux autres prix pour les seconds de 50 mille dollars chacun sont réservés aux solutions qui ont un potentiel de mise en œuvre avancée.

Les candidatures sont reçues jusqu'au 14 mai prochain. Elles doivent comprendre une large gamme de solutions digitales qui démontrent leur capacité à aider les petits exploitants agricoles à atténuer les dégâts des chenilles légionnaires.

L'attribution des prix se fera en 2018, à une date qui sera annoncée ultérieurement.

Identifiées en Afrique pour la première fois en 2016, les chenilles légionnaires d'automne sont présentes dans plus de 35 pays en Afrique subsaharienne. Elles peuvent attaquer jusqu'à 80 espèces de plantes. Les experts agricoles estiment qu'elles peuvent causer des pertes évaluées entre 2,4 et 6,2 milliards de dollars pour le maïs, un produit agricole de première nécessité dont dépendent 200 millions de personnes en Afrique est nécessaire.

Les cultures comme le sorgho, le riz et la canne à sucre sont aussi exposées aux menaces des chenilles légionnaires.

