Deuxième dialogue structuré entre le Fonds vert pour le climat et l'Afrique à Bamako au Mali

04 Avril 2018

Bamako, Mali, 4 avril (Infosplusgabon) - Les travaux du deuxième dialogue structuré entre le Fonds vert pour le climat (FVC) et la région Afrique se sont ouverts mardi à Bamako, sous la présidence du chef de l'Etat malien, Ibrahim Boubacar Kéïta, en présence du directeur exécutif du FVC, Howard Bamsey, a-t-on appris de source officielle.

Durant quatre jours, les participants à la rencontre, venus de 54 pays africains et du monde entier, vont débattre, discuter et, surtout, partager leurs expériences autour de la problématique des changements climatiques.

Deuxième du genre, après celui tenu en Afrique du Sud, en 2016, le dialogue structuré du FVC, est une occasion pour les parties prenantes de discuter des facilités d’échanges et d’apprentissage, en vue d’améliorer la qualité du processus de programmation et d’obtenir de solides résultats à court, moyen et long termes dans le cadre du développement durable.

Il vise également à offrir aux responsables africains l’occasion de partager les points de vue et les expériences de leurs pays respectifs sur le changement de paradigmes vers un développement durable à faibles émissions et résilients aux affres du climat et à accroître davantage la compréhension du Fonds par les autorités nationales désignées et les points focaux et procéder à des mises à jour sur les derniers développements des Contributions déterminées au niveau national (CDN) et la planification de l’adaptation.

En outre, la rencontre de Bamako permettra aux participants de s’appuyer sur la feuille de route et le plan d’action élaboré pour l’Afrique en engageant les entités accréditées et le Fonds vert pour assurer une articulation des propositions de financements concrètes avec des impacts significatifs et visibles.

Les pays africains seront aidés à identifier les entités accréditées et autres partenaires qui soutiendront la conception et la mise en œuvre des propositions de financement pour le Fonds vert.

Intervenant à l'ouverture des travaux, le directeur exécutif du FVC a salué l’engagement des autorités maliennes à lutter contre les conséquences des changements climatiques.

Il a expliqué les missions de son organisation qui est "le fruit d’un consensus réunissant 194 gouvernements et lancé fin 2016. Le FVC est le mécanisme financier de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il a pour objectifs de limiter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les pays en développement et d’aider les communautés vulnérables à s’adapter aux impacts déjà ressentis des changements climatiques. Il entend apporter, également, une contribution ambitieuse à la réalisation des objectifs d’atténuation et d’adaptation de la communauté internationale, dans le but de maintenir l’élévation moyenne de la température de la planète en dessous de 2°C".

M. Howard Bamsey a rappelé que tous les pays en développement, qui sont des Parties à la Convention, étaient éligibles à un financement du FVC, soulignant qu'à travers cette rencontre, il est question d’explorer en profondeur la problématique du changement climatique afin de mieux soutenir les Etats à faire face aux effets néfastes.

Cette réunion, selon lui, est bénéfique, car après la tenue de la première rencontre, le Fonds vert a triplé les engagements vers l’Afrique. Ainsi le Fonds a débloqué pour l’Afrique 900 millions de dollars pour 28 projets, a-t-il révélé.

Selon le ministre malien en charge de l'Environnement, Mme Keïta Aïda M’Bo, il est fortement espéré que la présente rencontre permette d’orienter et d’accroître le portefeuille de financement des projets et programmes de l'Afrique auprès du FVC.

Ouvrant les travaux, le président malien a indiqué que tous les pays africains ont déposé leur contribution déterminée au niveau national.

Selon lui, la plupart de ces pays dont le Mali l’ont également ratifié, estimant que la mise en œuvre de l’Accord de Paris passe également par l’élaboration et la mise en œuvre de projets et programmes d’investissement sur le climat.

Pour lui, "la matérialisation de ces actions prioritaires et urgentes pour nous, pays africains, nécessite des ressources prioritaires adéquates et prévisibles".

"A cet égard, la publication de la feuille de route pour mobiliser les 100 milliards de dollars par an, d’ici 2020, doit être appréciée à sa juste valeur, et sa crédibilité sera jugée à l’aune de sa mise en œuvre", a souligné Ibrahim Boubacar Kéïta.

En fin,le président malien s’est dit rassuré que de" ces échanges et discussions de Bamako, sortiront des propositions concrètes en vue de l’accroissement du portefeuille de financement des projets et programmes de l’Afrique auprès du Fonds vert pour le climat.

Le Fonds vert pour le climat a été mis en place par les pays développés, lors du Sommet de Paris sur le climat en vue d'aider les pays africains à s'adapter au changement climatique, rappelle-t-on

FIN/INFOSPLUSGABON/LOI/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon