Le HCR "regrette" l'annulation par Israël de l'accord sur les réfugiés érythréens et soudanais

Genève, Suisse, 4 avril (Infosplusgabon) - Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a regretté mardi, l'annulation par Israël de son accord pour résoudre les problèmes des réfugiés érythréens et soudanais en Israël.

"C'est avec regret que le HCR note aujourd'hui (mardi) l'annulation par le Premier ministre (israélien), Benjamin Netanyahu, de l'accord Israël-HCR du 2 avril sur les solutions pour les Erythréens et les Soudanais actuellement en Israël", a indiqué l'agence onusienne.

Elle a déclaré que l'Accord était "le résultat de discussions sur une longue période et reflétait un effort commun pour trouver une solution qui fournisse une protection internationale aux personnes arrivant en Israël fuyant la guerre ou la persécution, tout en répondant aux préoccupations des communautés hôtes israéliennes".

Le communiqué ajoute: "Le HCR continue de croire qu'un accord gagnant-gagnant qui bénéficierait à la fois à Israël et aux personnes ayant besoin d'un asile est dans l'intérêt de tous. Le HCR exhorte le gouvernement d'Israël à examiner encore la question, tout en se tenant prêt à apporter son aide.

«Promouvoir des réponses communes et un partage des responsabilités entre les pays en matière d'asile font depuis des décennies partie du travail et du plaidoyer du HCR. Avec plus de 65 millions de personnes déplacées de force, dont un tiers sont des réfugiés, le besoin n'a jamais été aussi grand".

Israël a annoncé la suspension de l'accord peu après sa signature lundi pour promouvoir des solutions pour des milliers d'Erythréens et de Soudanais vivant en Israël. Il a ensuite annulé l'accord ce mardi.

M. Netanyahu a indiqué qu'il avait annulé l'accord après avoir consulté les habitants du sud de Tel-Aviv, où vit un grand nombre de réfugiés érythréens et soudanais. Il a également fait face à l'opposition à l'accord de sa coalition au pouvoir.

En vertu de l'accord, ils ont déclaré qu'un groupe de travail conjoint serait établi avec une série d'objectifs et un calendrier pour mettre en œuvre des solutions pour quelque 39 mille personnes sur cinq ans. A la suite du Cadre d'entente, le gouvernement d'Israël ne poursuivra pas sa politique de réinstallation non volontaire, a déclaré un communiqué du HCR.

Israël avait initialement annoncé que les Erythréens et les Soudanais seraient installés dans deux pays africains - l'Ouganda et le Rwanda - mais cela n'a pas fonctionné.

Selon l'accord, le HCR, avec le soutien des pays d'accueil, s'efforcera de faciliter le départ vers les pays tiers de quelque 16 mille Erythréens et Soudanais dans le cadre de divers programmes, notamment le parrainage, la réinstallation, le regroupement familial et les migrations de main-d'œuvre, alors que les autres recevront un statut légal approprié en Israël.

En outre, le HCR et l'Etat d'Israël élaboreront des programmes pour encourager les demandeurs d'asile érythréens et soudanais à quitter les quartiers sud de Tel-Aviv, où ils se sont surtout rassemblés. Une formation professionnelle sera également dispensée aux demandeurs d'asile pour des emplois dans les domaines de l'énergie solaire, de l'agriculture et de l'irrigation pour des emplois à l'étranger ou en Israël.

Selon les informations fournies par l'Autorité de la Population, de l'Immigration et des Frontières (PIBA), à la fin de 2017, il y avait environ 26 600 Erythréens et 7 600 Soudanais en Israël. Depuis le début du programme de réinstallation en décembre 2013, environ 4 500 Erythréens et Soudanais ont été réinstallés dans le cadre de la politique du gouvernement.

