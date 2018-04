Un ressortissant malien comparaît devant la Cpi pour crimes contre l'humanité

04 Avril 2018

La Haye, Pays-Bas, 4 avril (Infosplusgabon) - Un ressortissant malien, Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, doit comparaître mercredi devant la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale (CPI) pour identification et annonce des accusations portées contre lui.

Selon un communiqué des médias publié mardi par l'Unité des Affaires Publiques de la CPI, Al Hassan comparaîtra devant le Juge Marc Perrin de Brichambaut à 15h00 (heure locale de La Haye) dans la salle d'audience I. M. Al Hassan a été transféré à la CPI le 31 mars 2018 à la suite d'un mandat d'arrêt émis par la Chambre le 27 mars 2018 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Lors de la comparution initiale, le juge unique vérifiera l'identité du suspect et la langue dans laquelle il pourra suivre les procédures.

"La Chambre est convaincue que les éléments de preuve présentés par l'Accusation fournissent des motifs raisonnables de croire que M. Al Hassan est pénalement responsable en vertu des articles 25 (3) (a) ou 25 (3) (b) du Statut de Rome pour crimes contre l'humanité (la torture, le viol et l'esclavage sexuel, la persécution des habitants de Tombouctou pour des raisons religieuses et sexuelles et d'autres actes inhumains) », a déclaré l'avis.

Il a ajouté que M. Al Hassan était pénalement responsable des crimes de guerre (viol et esclavage sexuel, violences contre la personne et atteinte à la dignité de la personne, attaques visant délibérément des bâtiments consacrés à la religion et aux monuments historiques et condamnation sans jugement préalable prononcée par un tribunal régulièrement constitué et assorti de toutes les garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables) à Tombouctou, au Mali, entre avril 2012 et janvier 2013.

Selon le mandat d'arrêt, M. Al Hassan est né le 19 septembre 1977 dans la communauté de Hangabera, à environ 10 km au nord de Goundam, dans la région de Tombouctou au Mali, et appartient à la tribu Touareg/Tamasheq Kel Ansar, était membre d'Ansar Eddine et chef de facto de la police islamique.

Il aurait également participé aux travaux du tribunal islamique de Tombouctou et participé à l'exécution de ses décisions.

M. Al Hassan aurait également pris part à la destruction des mausolées des saints musulmans à Tombouctou en utilisant les forces de police islamiques sur le terrain et à avoir participé à la politique de mariage forcé qui a agressé les femmes de Tombouctou et mené au viol et à l'asservissement sexuel des femmes et des filles.

