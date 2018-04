Arrivée d'une délégation libyenne à Niamey pour discuter de la sécurité des frontières

04 Avril 2018

Tripoli, Libye, 4 avril (Infosplusgabon) - Une délégation libyenne conduite par le ministre des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale, Mohamed Tahar Siala, est arrivée dans la capitale nigériane, Niamey, mardi, pour discuter de la sécurité des frontières entre les deux pays.

M. Siala est accompagné par le colonel-major Abdelsalam Achour, ministre de l'Intérieur, Ouhida Abdallah Najem, ministre de la Défense par intérim, le directeur adjoint des renseignements libyens, ainsi que des responsables et des représentants des ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Défense et des différentes agences de sécurité en Libye, selon le bureau d'information du ministère des Affaires étrangères.

Il est prévu que la délégation rencontre des représentants du Niger, du Tchad et du Soudan pour discuter des questions d'intérêt commun dans des dossiers stratégiques tels que la traite des personnes, le trafic des armes et la drogue, la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et la lutte contre les diverses organisations terroristes, conformément au sommet à quatre tenu à Kigali, capitale du Rwanda, le mois dernier.

On rappelle que le sommet de Kigali, qui a regroupé les présidents tchadien Idriss Deby, soudanais Omar Béchir, nigérien Mahamat Issoufou, et le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed Siala, a débouché sur la proposition la plus importante de tenir une réunion à quatre d'urgence entre la Libye, le Niger, le Tchad et le Soudan pour discuter de la coordination afin de promouvoir la coopération commune et la recherche de nouveaux mécanismes de suivi du renforcement de la gestion des frontières et de la sécurité.

Confrontée au chaos sécuritaire dont ont profité des groupes djihadistes et terroristes et des trafiquants d'armes et de drogue, la Libye a décidé récemment de lancer une opération militaire dans l'Ouest du pays afin de traquer les derniers combattants de Daech.

