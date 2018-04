Félicitations du président mauritanien à son homologue sénégalais

04 Avril 2018

Nouakchott, Mauritanie, 4 avril ( Infosplusgabon) - Le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, a adressé mardi, un message de félicitations à son homologue sénégalais, Macky Sall, à l’occasion de la célébration du 58 ème anniversaire de l’indépendance de son pays prévue mercredi.

Dans son message, le chef de l’Etat mauritanien écrit : «M. le président et cher frère, à l’occasion de la célébration de la fête nationale de la République sœur du Sénégal, j’ai l’honneur de vous adresser mes très chaleureuses félicitations".

"Je tiens à réitérer à Votre Excellence notre ferme volonté d’œuvrer pour le développement et le renforcement des liens séculaires d’amitié, de fraternité et de coopération existant entre le Sénégal et la Mauritanie».

FIN/INFOSPLUSGABON/AIL/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon